Narlıdere’de dayanışma oyunu

İlayda SORKU

Narlıdere Dayanışma Kooperatifi ve Dayanışma Kafe, kültürel etkinliklerle kurduğu dayanışma ağını büyütmeye devam ediyor.

31 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi Güldal Tosun Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek olan “Ortadaki Oyun” adlı müzikli hicivli güldürü, Altan Erkekli ve Veysel Diker’i tiyatroseverlerle buluşturacak.

Etkinlik hakkında bilgi veren Narlıdere Dayanışma Kooperatifi'nden Semra Eğilmez, kooperatifin kuruluş amacını şu sözlerle aktardı: “Dayanışma Kooperatifi, üreticinin bu dev şirketler altında ezilmemesi, hakkını alması ve tüketicinin de doğal ürünlere ulaşabilmek ve özellikle pestisit kullanılmamış, katkı konulmamış gıdalara ulaşabilmesi için kurulmuş bir yer.”

Kooperatifin toplumsal fayda üretmeye dönük çalışmalarından da söz eden Eğilmez, “Buradan kazandığımız artı değerle üst katta bir derslik oluşturduk. Burada da maddi durumu uygun olmayan ihtiyaç sahibi öğrencilere dersler veriyoruz. Yıllardır da bunu sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin hedeflerine dair konuşan Eğilmez, “Oyuna dair bilgi vermek gerekirse, buranın hem görünür olmasını, farkındalığının artmasını hem de bu dayanışma ağını geliştirebilmek için yaptığımız etkinliklerden bir tanesi de bu oyun” dedi. Daha önce Metin Uca ile benzer bir etkinlik gerçekleştirdiklerini hatırlatan Eğilmez, “Şimdi de Altan Erkekli ve Veysel Diker’in bir oyunu gerçekleşecek. Bilinen ve gerçek anlamda duyarlı sanatçıları da aslında halka buluşturmak istiyoruz” diye konuştu.

Etkinliklerin gençlerle buluşması gerektiğine dikkat çeken Eğilmez, “Burada, yaş ortalamasını biraz daha aşağıya çekerek gençlerin de buraya geldiği ve onların etkinlikler düzenlediği bir hale getirebilmenin de aslında zeminini yaratmamız gerekiyor” dedi.