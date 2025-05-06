Narlıdere’de grev başladı

Narlıdere Belediyesi’nin şirketi NAR-BEL’de örgütlü Genel-İş İzmir 4 Nolu Şube ile belediye adına masada olan SODEMSEN arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri tıkandı. Görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine işçiler greve gitti.

Son görüşmede belediye yönetimi yevmiyeler için önerdiği yüzde 30'luk zam teklifini yüzde 44,38 yan hakları da yaklaşık yüzde 40 olarak güncelledi. Sendika işçilere teklifi oylattı ve işçiler ücrete karşı grev kararı aldı.

Gece yarısı belediye binasına “Bu işyerinde grev vardır” pankartı asıldı. Greve katılan 350 işçi iş bıraktı, ilçede çöp toplama dahil tüm belediye hizmetleri durdu.

MAAŞ ALAMIYORUZ

Sürece ilişkin konuşan Genel-İş İzmir 4 Nolu Şube Başkanı Aydın Tekin, belediyenin sunduğu son teklifin yetersiz olduğunu belirtti.

Tekin, “Şu anda grevdeyiz. Son teklife sadece bir aile yardımı eklendi, yeni bir teklif verilmedi. Bugün de yine görüşeceğiz. Bir orta noktada buluşamıyoruz şu anda. Biz en son en düşük maaş için 44 bin 500 lira ve 1500 lira da yemek kartı teklif ettik” dedi.

İşçilerin maaşlarını zamanında alamadığını vurgulayan Tekin, “Geçen ay yarım maaş attı, alacağımız var. Maaş problemimizin de düzelmesini istiyoruz. Toplu iş sözleşmesiyle ilgili her zaman görüşmeye, masaya açığız. Grevde kararlıyız, anlaşma noktasına kadar masaya da açığız” ifadelerini kullandı.