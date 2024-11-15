Narlıdere’de Kent Lokantası ve Emekliler Lokali açıldı

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun’un seçim vaatleri arasında yer alan Kent Lokantası ve Emekliler Lokali hizmete açıldı. Yurttaşların sağlıklı ve kaliteli gıdaya uygun fiyata erişebileceği Narlıdere Belediyesi Kent Lokantası, Çamtepe Mahallesi Barış Sokak’ta açıldı. Hafta içi her gün 4 çeşit yemeğin servis edileceği, ekmek ve suyun ise ücretsiz olacağı Kent Lokantası bünyesinde, ihtiyaç sahibi yurttaşlar için de askıda yemek uygulaması başlatılacak.

Bütçe dostu fiyatlarla hizmet verecek olan Narlıdere Belediyesi Emekliler Lokali, Çamtepe Mahallesi Asım Bezirci Parkı’nda açıldı. Emekliler Lokali’nde sıcak ve soğuk içeceklerin yanı sıra; tatlı çeşitleri, soğuk sandviç, gevrek, boyoz gibi ürünler de yer alacak.

Narlıdere Belediyesi’nin öz gücüyle ilçeye kazandırılan Kent Lokantası ve Emekliler Lokali’nin açılış konuşmasını yapan Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, seçim sürecinde Narlıderelilere verdiği sözleri tutmanın gururunu yaşadığını belirtti. Uzun şunları söyledi: “Bu iki projenin ortak noktası ekonomi… Ekonomik dar boğazda olan, iyi gıdaya ulaşamayan tüm dezavantajlı yurttaşlarımızın 4 çeşit yemek yiyebileceği Kent Lokantası’nı açarak dertlerine derman olmak istedik. Emeklilerimiz, açlık sınırının altında bir yaşam sürmeye çalışıyor. Bundan dolayı en mutlu olmaları gereken dönemde mutsuz ve zor bir hayat yaşıyor. Biz de onlar için bir şey yapmak istedik. Ceplerindeki parayı çok düşünmeden sosyalleşebilecekleri, torunlarının elinden tutup onlara bir meyve suyu, gofret ısmarlayabilecekleri, kendilerini evlerinde hissedecekleri bir ortam olsun istedik. Seçim döneminde büyüklerimize bu konuda söz vermiştim, bu sözü tutmanın onurunu yaşıyorum. Kent lokantamız ve Emekliler Lokalimiz Narlıdere’mize hayırlı olsun.”

Gençlere, yakın zamanda açılışı yapılacak olan Narista büfelerini anlatan Uzun, “Limanreis ve Sahilevleri’nde hayata geçireceğimiz Narista büfeleriyle temel hedefimiz tüm yurttaşlarımıza erişmek olsa da asıl hedef kitlemiz gençlerimiz… Gençlerimiz, franchise kahve zincirlerinin markalarının yazılı olduğu karton bardaklarla sahilde yürüyüş yapıyorlar. İstedik ki aynı kalitede yarı fiyatına genç kardeşlerimize hizmet verelim, yabancı markaların değil, bir kamu iştiraki olan Nar-Bel şirketimizin markası olan Narista büfesinin bardaklarıyla sosyalleşsinler” dedi.

Törende konuşan CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, “Ya geçim sorununu çözeceksiniz ya milletin önüne seçim sandığını getireceksiniz. Biz hazırız. Türkiye iktidarı değiştirmeye hazır. Bu mücadelemizi Cumhuriyet Halk Partili bir adayı Türkiye'nin 13’üncü Cumhurbaşkanı olarak Çankaya Köşkü’nde oturtana kadar aralıksız sürdüreceğiz. Kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız” diye konuştu.

CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, “Bizim belediyelerimiz bunları rahatsız ediyorlar. Çünkü bizim belediyelerimiz onların açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm ettiği milyonlarca emekliye Emekliler Lokali açıyorlar, Kent Lokantaları açıyorlar. Hizmet etmeye çalışıyorlar” diye konuştu.