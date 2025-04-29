Narlıdere’de yaşam savunucularından eylem: “Toplamaları durdurun”

İzmir’de yaşam savunucuları, Narlıdere Belediyesi’nin sokak köpeklerini toplamasına karşı belediye binası önünde toplanarak basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamanın ardından Belediye Başkanı Erman Uzun’un makam aracının önünü kesen yurttaşlar, uygulamaya son verilmesini talep etti.

Yurttaşlar, “Uyuşturucu iğnelerle; yaşlı, ölmek üzere olan köpekleri barınağa götürüyorsunuz. Toplamaları durdurun” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Uzun, yurttaşlara şu açıklamada bulundu: “Vali Bey’le bu durumu konuştuk. Kendisi de bu konuda ivedilikle yer tahsis edileceğini bu konuda bir çalışmasının olduğu bilgisini verdi. Barınak yapacağız, içiniz rahat olsun. Bizim de belli başlı imkanlarımız var, ondan dolayı yer bekliyoruz.”

Narlıdere belediyesi olarak itham altında olduklarını belirten Uzun, “Bizler de sizin gibi kişileriz. Mevcut olan yasaya bizler de karşıyız. Sizlerden kaçtığımız da yok. Sizlere selam verdim burada olduğunuzu bilmeme rağmen ön kapıdan çıktım oysaki arka kapıyı da kullanabilirdim ama kaçmıyorum. Çünkü kaçacağımız bir durum yok. Demokratik haklarınızı kullanarak buraya geldiniz ve buna saygı duyuyoruz. Narlıdere belediyesi olarak hiçbir hayvanımızı katletmeye yönelik en ufak bir çalışmamız asla yoktur” dedi.

VİCDANIMIZ RAHAT

“Hasta olan hayvanları toplama dışında bir toplama yapmıyoruz” ifadelerini kullanan Uzun, “Bunu Veteriner İşleri Müdürlüğü ve ilgili müdürlüklerle de görüşüyoruz. Şu an bir yasa var, bizler de bu yasaya uymakla mükellefiz. Ama buna rağmen biz bu yasayı uygulamıyoruz zaten. Biz CHP’li belediyeler olarak belli bir tutum içerisindeyken bu yasayı çıkaranlara değil de bizim aleyhimize sloganlar atıyorsunuz. Biz böyle bir katliamı yapmadığımızdan vicdanımız rahat” şeklinde konuştu.