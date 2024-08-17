Narsist ne demek? Kimlere narsist denir? Narsizm bir hastalık mıdır?

Narsist sözcüğünün Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre anlamı 'özsever'dir. Fransızca narcissiste sözcüğünden Türkçe'ye gelmiştir. Narsist kelimesinin kökü, Yunan mitolojisindeki Narkissos adından gelir. Narsizm, insanın kendine âşık olma durumu olarak ifade edilebilir.

Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nün 1955 yılı baskısında ise narsist sözcüğü yer almaz. Onun yerine 'narkislik' şeklinde kullanılır.

NARSİST KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Narsist kişilik bozukluğunda narsist kişiler kendilerine aşırı önem veren, benmerkezci, arkadaşlarını sömürmeye çalışan kişilerdir. Bir insanın narsist olduğu nasıl anlaşılır sorusuna verilecek en iyi yanıtlardan biri de, karşısındaki kişilerle empati kurmakta zorlanmalarıdır. Narsist belirtileri arasında, kişilerin yaşam tarzlarına aşırı önem vermeleri, aşırı sıkılma hissi içinde olmaları, kendine sürekli hayran olma, karşısındakini küçümseme gibi durumlar sıklıkla meydana gelir.

BİR İNSAN NEDEN NARSİST OLUR?

Narsist kişilik bozukluğunu genellikle kişilerin çocukluk ve gençlik dönemlerinde aramak mantıklı olur. Aile tarafından çocuğa aşırı özgüven verilmesi, her istediğinin yapılması kişiyi zaman içinde narsist yapabilir. Öte yandan, bir çocuğun ailesi tarafından ihmal edilmesi ve sevgisiz büyütülmesi de tepkisel olarak narsizmi tetikleyebilir.

NARSİZM BİR HASTALIK MIDIR?

Psikiyatride narsizm bir rahatsızlık olarak görülür.

Narsizm tedavi edilir mi? Narsist bir insan düzelir mi?

Narsizm tedavi edilebilir. Fakat tedavi süreci bir dizi zorlukla baş etmeyi gerektirir. Narsizm tedavisinde psikoterapi yöntemi uygulanır. Sıklıkla bilişsel davranışçı terapiye başvurulur.

NARSİST BİR İNSANA NASIL YAKLAŞMAK GEREKİR?

Narsist insanların karşısındakiler, narsistlerin manipülatif davranışlarına prim vermemeli. Narsist insanların davranışları snıırlandırılmalı. Narsist insanların karşısındakiler, narsistlerin kendisini yetersiz hissettirmesine izin vermemeli.