NASA aracı Mars'ı hilal şeklinde görüntüledi: Nadir görüntüler yayınlandı

NASA’nın 16 Psyche asteroidine doğru yol alan uzay aracı, Mars yakın geçişi sırasında kızıl gezegenin nadir görüntülerini yakaladı.

CNN’den Ashley Strickland’ın haberine göre, Ekim 2023’te fırlatılan Psyche görevi, Mars ile Jüpiter arasındaki ana asteroid kuşağının dış kısmında yer alan metalik 16 Psyche asteroidine doğru ilerliyor. Daha önce yakından incelenmeyen asteroidin, erken dönem bir gezegen yapı taşının açığa çıkmış metal çekirdeği olabileceği düşünülüyor.

Uzay aracının Psyche asteroidine 2029’da ulaşması bekleniyor. Bu uzun yolculuk sırasında araç, yakıt tasarrufu sağlamak ve rotasını ayarlamak için Mars’ın yerçekiminden yararlandı. Psyche, 15 Mayıs’ta Mars’ın yakınından geçerken gezegenin yüzeyine yaklaşık 4 bin 609 kilometreye kadar yaklaştı.

YERÇEKİMİ SAPANI ETKİSİ

NASA’nın Jet İtki Laboratuvarı’ndan Don Han, Mars’ın uzay aracına saatte yaklaşık bin millik hız artışı sağladığını ve aracın yörünge düzlemini Güneş’e göre yaklaşık 1 derece değiştirdiğini söyledi. Han, bu manevranın ardından aracın 2029 yazında Psyche asteroidine varış rotasında olduğunu belirtti.

Yakın geçiş sırasında Psyche’nin bilimsel aletleri ve kameraları açık tutuldu. Böylece araç, asteroide ulaştığında yapacağı gözlemler için bir tür prova da gerçekleştirmiş oldu.

MARS’A NADİR AÇIDAN BAKIŞ

Psyche, Mars’a yaklaşırken kızıl gezegeni alışılmışın dışında bir açıdan görüntüledi. Yaklaşma sırasında Mars, uzay aracının kameralarına hilal şeklinde yansıdı. Geçiş sürecinde gezegenin güney kutup bölgesi, kraterleri ve yüzeyde rüzgârla savrulan toz izleri de görüntülendi.

Arizona Eyalet Üniversitesi’nden Psyche görüntüleme cihazı sorumlusu Jim Bell, Mars geçişinin hem kameralar için önemli bir kalibrasyon fırsatı sunduğunu hem de “son derece güzel fotoğraflar” çekilmesini sağladığını belirtti.

Psyche uzay aracı 2029’da hedefine ulaştığında, metalik asteroidin yüzeyini haritalayacak. Araştırmacılar, elde edilecek verilerin Dünya ve Mars gibi kayalık gezegenlerin iç yapısına dair yeni bilgiler sunabileceğini düşünüyor.