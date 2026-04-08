NASA, Artemis II'den çekilen görüntüleri yayınladı: Ay’ın uzak yüzü ve uzaydan güneş tutulması görüntülendi

NASA’nın Artemis II görevi kapsamında paylaştığı yeni görüntüler, insanlığın 50 yılı aşkın bir aranın ardından Ay çevresine dönüşünü gözler önüne serdi. NASA tarafından yayımlanan fotoğraflar, astronotların Ay’ın uzak yüzü üzerinden geçişi sırasında çekildi.

Fotoğraf: Artemis II mürettebatı – CSA (Kanada Uzay Ajansı) astronotu Jeremy Hansen (en solda) ve NASA astronotları Christina Koch (solda ortada), Reid Wiseman (sağda ortada) ve Victor Glover (sağda) / NASA

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Kanadalı astronot Jeremy Hansen’ın yer aldığı görevde, mürettebat Ay’ın daha önce insanlı görevlerde görülmeyen bölgelerini görüntüledi. Yaklaşık yedi saat süren yakın geçiş sırasında çekilen karelerde çarpma kraterleri, eski lav akıntıları ve yüzeydeki çatlak yapılar detaylı biçimde kaydedildi.

Görev sırasında ayrıca uzaydan nadir görülen bir güneş tutulması, Dünya’nın doğuşu ve batışı gibi anlar da görüntülendi. NASA yetkilileri, elde edilen verilerin Ay’ın jeolojik yapısının anlaşılmasına ve gelecekte planlanan insanlı görevlere katkı sağlayacağını belirtiyor.

Fotoğraf: Artemis II mürettebatı tarafından 6 Nisan 2026'daki Ay uçuşu sırasında çekilen bu görüntü, Ay'ın Güneş'i tamamen örttüğünü gösteriyor. Mürettebatın bakış açısından, Ay Güneş'i tamamen kapatacak kadar büyük görünüyor ve yaklaşık 54 dakika süren tam tutulma, Dünya'dan görülebilecek alanın çok ötesine uzanıyor / NASA

Ajansın paylaştığı görüntüler, yalnızca görsel açıdan değil, aynı zamanda bilimsel veri açısından da önem taşıyor. Uzmanlar, bu verilerin ileride Ay’da kalıcı insan varlığı kurulmasına ve Mars görevlerine zemin hazırlayacağını ifade ediyor.

KRATERLER VE LAV AKINTILARI NE ANLATIYOR?

Görüntülerde yer alan çarpma kraterleri ve eski lav akıntıları, Ay’ın milyarlarca yıl süren jeolojik evriminin izlerini taşıyor. Bilim insanları bu yapılar üzerinden Ay yüzeyinin yaşı, oluşum süreçleri ve geçmişteki volkanik faaliyetler hakkında çıkarımlar yapabiliyor.

Fotoğraf: Artemis II mürettebatı tarafından çekilen, daha eski ve daha büyük Hertzsprung havzasının kenarındaki Vavilov Krateri'nin yakın çekim görüntüsü. Görüntünün sağ kısmı, iç dağ halkası içindeki düz malzemeden, kenar çevresindeki daha engebeli araziye geçişi göstermektedir. Vavilov ve diğer kraterler ve bunların püskürmeleri, Ay'ın gündüzü ve gecesi arasındaki sınır olan terminatörde uzun gölgelerle vurgulanmaktadır. Görüntü, mürettebat Ay'ın uzak tarafında uçarken, 400 mm odak uzaklığında elde taşınabilir bir kamera ile çekilmiştir / NASA

AY’IN UZAK YÜZÜ NEDEN ÖNEMLİ?

Artemis II astronotlarının görüntülediği Ay’ın uzak yüzü, Dünya’dan doğrudan gözlemlenemeyen bir bölge. Bu nedenle bilimsel açıdan hâlâ kısmen bilinmeyen alanlar barındırıyor. Bu bölgenin detaylı biçimde görüntülenmesi, Ay’ın jeolojik geçmişine dair yeni veriler sunabilir.

Fotoğraf: Artemis II ay geçişi sırasında görüldüğü gibi, ay yüzeyi keskin detaylarla kadrajı doldururken, uzaktaki Dünya arka planda batıyor. Bu görüntü, 6 Nisan 2026 tarihinde, EDT saatiyle 18:41'de, Orion uzay aracı ve mürettebatının Ay'ın arkasına geçip 40 dakika boyunca Dünya ile bağlantısını kaybetmesinden sadece üç dakika önce çekildi / NASA

“EARTHRİSE”: DÜNYA’NIN DOĞUŞU

Astronotların kaydettiği “Dünya’nın doğuşu” (Earthrise) görüntüleri, uzay görevlerinin en ikonik kareleri arasında yer alıyor. Bu görüntüler yalnızca bilimsel değil, aynı zamanda insanlığın uzaydaki konumuna dair güçlü bir perspektif sunuyor.