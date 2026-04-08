NASA, Artemis II'den çekilen görüntüleri yayınladı: Ay’ın uzak yüzü ve uzaydan güneş tutulması görüntülendi
NASA, Artemis II görevi sırasında çekilen ilk görüntüleri paylaştı. Astronotların Ay’ın uzak yüzünden geçtiği anlara ait fotoğraflarda kraterler, lav akıntıları ve uzaydan görülen nadir bir güneş tutulması yer aldı.
NASA’nın Artemis II görevi kapsamında paylaştığı yeni görüntüler, insanlığın 50 yılı aşkın bir aranın ardından Ay çevresine dönüşünü gözler önüne serdi. NASA tarafından yayımlanan fotoğraflar, astronotların Ay’ın uzak yüzü üzerinden geçişi sırasında çekildi.
Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Kanadalı astronot Jeremy Hansen’ın yer aldığı görevde, mürettebat Ay’ın daha önce insanlı görevlerde görülmeyen bölgelerini görüntüledi. Yaklaşık yedi saat süren yakın geçiş sırasında çekilen karelerde çarpma kraterleri, eski lav akıntıları ve yüzeydeki çatlak yapılar detaylı biçimde kaydedildi.
Görev sırasında ayrıca uzaydan nadir görülen bir güneş tutulması, Dünya’nın doğuşu ve batışı gibi anlar da görüntülendi. NASA yetkilileri, elde edilen verilerin Ay’ın jeolojik yapısının anlaşılmasına ve gelecekte planlanan insanlı görevlere katkı sağlayacağını belirtiyor.
Ajansın paylaştığı görüntüler, yalnızca görsel açıdan değil, aynı zamanda bilimsel veri açısından da önem taşıyor. Uzmanlar, bu verilerin ileride Ay’da kalıcı insan varlığı kurulmasına ve Mars görevlerine zemin hazırlayacağını ifade ediyor.
KRATERLER VE LAV AKINTILARI NE ANLATIYOR?
Görüntülerde yer alan çarpma kraterleri ve eski lav akıntıları, Ay’ın milyarlarca yıl süren jeolojik evriminin izlerini taşıyor. Bilim insanları bu yapılar üzerinden Ay yüzeyinin yaşı, oluşum süreçleri ve geçmişteki volkanik faaliyetler hakkında çıkarımlar yapabiliyor.
AY’IN UZAK YÜZÜ NEDEN ÖNEMLİ?
Artemis II astronotlarının görüntülediği Ay’ın uzak yüzü, Dünya’dan doğrudan gözlemlenemeyen bir bölge. Bu nedenle bilimsel açıdan hâlâ kısmen bilinmeyen alanlar barındırıyor. Bu bölgenin detaylı biçimde görüntülenmesi, Ay’ın jeolojik geçmişine dair yeni veriler sunabilir.
“EARTHRİSE”: DÜNYA’NIN DOĞUŞU
Astronotların kaydettiği “Dünya’nın doğuşu” (Earthrise) görüntüleri, uzay görevlerinin en ikonik kareleri arasında yer alıyor. Bu görüntüler yalnızca bilimsel değil, aynı zamanda insanlığın uzaydaki konumuna dair güçlü bir perspektif sunuyor.