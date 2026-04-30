NASA Başkanı: Plüton'u yeniden gezegen yapalım

ABD’de NASA Başkanı Jared Isaacman, Plüton'un yeniden gezegen olarak sınıflandırılması gerektiğini savundu.

Isaacman, konuyu bilim dünyasında yeniden gündeme taşımak için çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

Space.com'un aktardığına göre, Isaacman, ABD Senatosu’nda bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamada Plüton'un yeniden gezegen ilan edilmesini desteklediğini dile getirdi.

“Plüton'u yeniden gezegen yapalım diyenler arasındayım” diyen NASA Başkanı, bu konuyu bilimsel topluluk içinde yeniden tartışmaya açmak istediklerini belirtti.

Isaacman ayrıca, Plüton'u keşfeden ABD’li Clyde Tombaugh’un hak ettiği bilimsel değerin yeniden verilmesi gerektiğini de savundu.

Isaacman, "Şu anda, bu tartışmayı yeniden ele almak için bilim camiasında daha geniş kitlelere ulaşmayı çok istiyoruz, bu konuda bazı makaleler hazırlıyoruz" dedi.

KARAR YETKİSİ BİLİM DÜNYASINDA

Bir gök cisminin gezegen ya da cüce gezegen olarak sınıflandırılmasına dair doğrudan karar verme yetkisi Uluslararası Astronomi Topluluğu’na ait.

NASA’nın bu konuda doğrudan karar verme yetkisi yok.

Plüton tartışması, 2015 yılında NASA’nın New Horizons uzay aracının gönderdiği yakın çekim görüntülerle yeniden gündeme gelmişti.

Elde edilen görüntülerde yüksek dağlar, geniş buzullar ve “Tombaugh Regio” adı verilen kalp şeklinde bir yüzey yapısı dikkat çekmişti.

ABD’DE ÖZEL BİR SEMBOL

Plüton, ABD’de ayrı bir sembolik öneme de sahip.

1930 yılında Clyde Tombaugh tarafından Arizona’daki Lowell Gözlemevi'nde keşfedilen cüce gezegen, bir Amerikalı tarafından bulunan tek gezegen unvana sahip.

Bu nedenle Plüton’un statüsünün değiştirilmesi ülkede bir tartışma konusu haline gelmiş durumda.

2006 YILINDA GEZEGEN SINIFINDAN ÇIKARILMIŞTI

Plüton, 2006 yılında Uluslararası Astronomi Birliği tarafından “gezegen” statüsünden çıkarılarak “cüce gezegen” olarak yeniden sınıflandırıldı.

Birlik, bir gökcisminin gezegen sayılabilmesi için üç kriter belirlemişti: Güneş’in etrafında dönmesi, küresel bir şekle sahip olması ve yörüngesini diğer cisimlerden “temizlemiş” olması. Pluto, özellikle üçüncü kriteri karşılayamadığı gerekçesiyle gezegen statüsünü kaybetmişti çünkü Kuiper Kuşağı’nda birçok benzer cisimle aynı yörünge bölgesini paylaşıyor. Yörüngesi Neptün ile de kesişen Plüton, o tarihten "cüce gezegen" sınıfında.

Ancak Plüton'un savunucuları, Dünya ve Jüpiter gibi gezegenlerin de yörüngelerinde asteroitler bulunduğunu hatırlatarak bu kriterin tutarsız uygulandığını ileri sürüyor.