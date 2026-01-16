NASA'da bir ilk: Astronotlar sağlık sorunları nedeniyle geri çağrıldı

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan bir astronotun sağlık sorunu yaşaması üzerine, dört kişilik mürettebatı planlanandan bir ay önce Dünya’ya geri getirdi. Bu karar, ajansın tarihinde tıbbi nedenlerle yapılan ilk erken tahliye olarak kayda geçti.

SpaceX’e ait Crew-11 kapsülü, astronotların ISS’ten ayrılmasından yaklaşık 11 saat sonra, 15 Ocak gecesi San Diego açıklarında Pasifik Okyanusu’na iniş yaptı. Mürettebat, inişin ardından doğrudan bir hastaneye götürüldü.

NASA’nın yeni yöneticisi Jared Isaacman, “Bu kararı, ciddi bir tıbbi durum söz konusu olduğu için aldık. Astronotumuz şu anda iyi durumda ve gerekli kontrollerden geçiyor” dedi.

KİMLİĞİ VE HASTALIĞI AÇIKLANMADI

BBC'den aktarılan bilgilere göre, dönen mürettebat arasında NASA astronotları Zena Cardman ve Mike Fincke’nin yanı sıra Japon Uzay Ajansı’ndan Kimiya Yui ve Rus kozmonot Oleg Platonov yer aldı. Yetkililer, sağlık sorunu yaşayan astronotun kimliğini ve rahatsızlığın niteliğini “tıbbi gizlilik” gerekçesiyle açıklamadı.

Astronotun 7 Ocak’ta hastalandığı ya da yaralandığı, bunun üzerine planlanan uzay yürüyüşünün iptal edildiği ve erken dönüş kararı alındığı belirtildi.

NASA, durumun acil olmadığını ancak Dünya’da daha kapsamlı tetkiklerin yapılmasının gerekli görüldüğünü vurguladı.

ISS’TE MÜRETTEBAT SAYISI DÜŞTÜ

Görevin erken sona ermesiyle birlikte ISS’te yalnızca üç astronot kaldı. NASA, yeni mürettebatın fırlatılışının Şubat ortasına ertelendiğini açıkladı. Bu süreçte uzay yürüyüşü yapılmayacağı belirtildi.

NASA yetkilileri, dönüş sırasında özel bir tıbbi düzenlemeye gerek duyulmadığını, ancak kurtarma gemisinde her zamanki gibi sağlık ekiplerinin hazır bulunduğunu kaydetti.