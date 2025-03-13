NASA'da teknik sorun: Yeni astronot ekibinin fırlatılışı ertelendi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan iki astronotun yerini alacak dört kişilik ekibin fırlatışı teknik bir sorun nedeniyle ertelendi.

Uzayda mahsur kalan NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore'un yerini almak üzere uzaya gidecek ekibin fırlatılacağı SpaceX roketinin fırlatma rampasında teknik bir sorun meydana geldi.

SpaceX, sorunun ardından NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden yapılması planlanan fırlatmanın ertelendiğini duyurdu.

UZAYDA MAHSUR KALAN NASA ASTRONOTLARI

Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS'ye gönderilmişti.

Ancak Starliner'da çıkan teknik arıza nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelenmiş, NASA kapsülün boş dönmesi direktifini vermişti.

İki astronotun, görevi devralan SpaceX'in yedek kapsülü fırlatma tarihinin ertelenmesi üzerine dünyaya dönüşlerinin mart sonu veya nisan başına kadar mümkün olmayacağı, uzay istasyonunda kalacakları sürenin yaklaşık 10 ayı bulacağı tahmin ediliyor.