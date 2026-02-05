NASA duyurdu: Büyük Patlama’dan 280 milyon yıl sonra oluşan en eski galaksi keşfedildi

NASA’nın çok güçlü kızılötesi gözlem aracı JWST (James Webb Uzay teleskobu), şimdiye kadar gözlemlenen en uzak ve en erken galaksiyi, MoM-z14’ü keşfetti. Galaksinin ışığı bize ulaşana kadar 13 milyardan fazla yıl yol aldı ve bize evrenin sadece 280 milyon yıl yaşında olduğu dönemi gösteriyor.

EVRENİN YAŞINA DAİR TAHMİNLERİ DEĞİŞTİRİYOR

Gökbilimciler MoM-z14’ün Büyük Patlama’dan yaklaşık 280 milyon yıl sonra oluştuğunu belirledi; bu da evrenin toplam yaşının yaklaşık 13,8 milyar yıl olduğu düşünüldüğünde çok erken bir döneme denk geliyor.

Galaksinin uzaklığı, ışığının kırmızıya kayma değeri (redshift) z = 14,44 olarak ölçüldü; bu da MoM-z14’ü bilinen en eski galaksi konumuna getiriyor.

BEKLENENDEN PARLAK VE FAZLA YILDIZ ÜRETİYOR

Keşif, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve uluslararası astronomi ekipleri tarafından JWST’nin NIRCam ve NIRSpec araçlarıyla gerçekleştirildi. Bu araçlar, galaksinin kızılötesi ışığını hem görüntüledi hem de spektral olarak analiz etti.

MoM-z14 galaksisinin James Webb Uzay Teleskobu (JWST) tarafından kaydedilen görüntüsü. Fotoğraf: NASA/ESA/CSA

MoM-z14’ün beklenenden daha parlak ve fazla yıldız üreten bir galaksi olduğu görülüyor.

Bu da galaksi oluşum modellerini yeniden gözden geçirmeye itiyor. Bazı araştırmalar galaksinin ağır elementler (örneğin karbon ve azot) içerdiğini gösteriyor, bu da o dönemde hızlı yıldız oluşumuna işaret ediyor.

Astronomlar bu keşfin, evrenin ilk dönemlerindeki galaksi ve yıldız oluşum sürecine ışık tutacağını, kozmik şafağı anlamada önemli bir adım olduğunu belirtiyor.