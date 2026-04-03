NASA insanlı Ay görevini başlattı: Uzay yarışı 2.0

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) dört mürettebatını taşıyan Orion uzay aracı, Florida’daki Cape Canaveral Üssü’nden Space Launch System (SLS) Türkiye saatiyle 2 Nisan’da 01.35’te fırlatıldı. Reid Wiseman, Victor Glover, Chrinstina Koch ve Jeremy Hansen isimli astronotları taşıyan uzay aracı, dünyanın yörüngesinde bir tur attıktan sonra on gün sürecek Ay yolculuğuna başladı.

Glover, Koch ve Wiseman ikinci kez uzaya çıkıyor. Koch, NASA’nın bir Ay görevinin ilk kadın astronotu oldu. Glover da Ay görevine katılan ilk siyah astronot. İlk kez uzaya çıkan Hansen ise Ay görevindeki ilk Kanadalı.

AY ETRAFINDA TUR

Orion mürettebatı Ay’a ayak basmayacak, ancak Dünya’dan 400 bin kilometre uzaklaşarak insanlığın şu ana kadarki en uzak uçuşunu gerçekleştirecek. Kapsül Ay’ın etrafında 8 şeklinde bir yörünge izledikten sonra Dünya’ya geri dönerek 2,3 milyon kilometreden fazla yol kat etmiş olacak. Ay’a en son insanlı iniş, 1972’de Apollo 17 ile gerçekleşmişti.

NASA, aynı görevi Artemis I ile 2022’de insansız olarak gerçekleştirmişti ve Artemis IV ve Artemis V ile Ay’a yeniden iniş planlıyor. Artemis programı ile ABD, Ay’da üsler inşa ederek kalıcı insan varlığı oluşturmayı planlıyor. Nasa, 2028’in sonunda da nükleer güçle çalışan uzay aracını Mars’a fırlatmayı hedefliyor.

ABD’NİN YENİ RAKİBİ ÇİN

ABD, Artemis hamlesiyle 1960’lar ve 1970’lerde Sovyetler Birliği ile uzay yarışının yeni bir versiyonu olarak Çin’e karşı uzayda hâkimiyet mücadelesinde. Uzay programında hızlı bir ilerleme kaydeden Çin, 2030’a kadar Ay’a insanlı seyahat yapmayı hedefliyor. Çin, şimdiden Ay’a uzay aracı ve robot indirmeyi başardı.

Soğuk Savaş döneminde uzay yarışı daha çok iki küresel güç arasındaki prestij mücadelesinden kaynaklansa da gelişen teknoloji ve değişen hedefler, yeni uzay yarışında mücadelenin çok daha fazla boyutu olduğuna işaret ediyor. ABD ile Çin’in, teknolojik gelişmeler için elzem olan hızlanan Dünya yüzeyindeki nadir toprak elementlerini ele geçirme çabası, uzaya da taşınıyor.

KAYNAKLAR İÇİN MÜCADELE

BBC’ye konuşan Doğal Tarih Müzesi’nden gezegen bilimci Sara Russell’a göre Ay’da Dünya’da bulunan elementlerin aynısı var. Russell “Dünya’da çok az bulunan nadir toprak elementleri var ve Ay’ın bazı bölgelerinde bunların madenciliğini yapabilecek kadar yoğun olduğu yerler bulunabilir” diyor. Öte yandan füzyon reaktörleri için gerekli olan ve Dünya’da oldukça nadir bulunan, hatta neredeyse sadece Dünya dışından elde edilebilecek Helyum-3 izotopu da Ay’da mevcut. Ayrıca Ay’da yaşamak ve roket yakıtı üretmek için gerekli olan su buzunun da Ay’ın karanlık yüzünde ve kraterlerinde bolca olduğu belirtiliyor.