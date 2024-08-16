NASA: Norveç’teki Svalbard Adaları’nda buzul erimesi rekor düzeyde

Norveç'in takımadalarındaki buzullarda, bir gün içerisindeki buzul erimesi en yüksek düzeye ulaştı.

Konuya ilişkin NASA İklim Servisi açıklama yaptı.

Açıklamada Norveç’e bağlı takımada Svalbard’da bulunan buzulların yüksek sıcaklıklar nedeniyle rekor düzeyde erimeye başladığını duyuruldu.

NASA İklim Servisi'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Yüksek yaz sıcaklıkları Norveç takımadalarındaki buzulların rekor düzeyde erimesine neden oldu. Dünyanın en kuzeyindeki buzullardan bazılarına ev sahipliği yapan Svalbard, gezegenin en hızlı ısınan yerlerinden biri. Buzulları 23 Temmuz'da tüm zamanların günlük yüzey erimesi rekorunu kırdı” denildi. Norveç’e ait Svalbard takımadaları, küresel ortalamadan 6 kat daha hızlı ısınıyor. Bilim insanlarına göre Kutup ayılarının risk altında olduğu Svalbard, iklim değişikliğinin en somut görüldüğü bölge."