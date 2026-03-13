NASA uydusu dünyaya düştü



NASA’nın eski bilim uydularından Van Allen Probe A, kontrolsüz biçimde yörüngesinden çıkarak Çarşamba günü Dünya atmosferine yeniden girdi. ABD Uzay Kuvvetleri, yaklaşık 600 kilogram ağırlığındaki uydunun Galapagos Adaları’nın batısından geçerek Pasifik Okyanusu üzerinde atmosfere girdiğini bildirdi.

NASA DOĞRULADI

Space.com'un aktardığına göre NASA sözcüsü Çarşamba akşamı e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, " ABD Uzay Kuvvetleri, Van Allen Probe uzay aracının Çarşamba günü Doğu Pasifik Okyanusu bölgesinde, yaklaşık 2 derece güney enlem ve 255,3 derece doğu boylamında, Doğu Pasifik Okyanusu üzerinde, yerel saatle 06:37'de [1037 GMT] atmosfere yeniden girdiğini doğruladı" dedi.

NASA, uzay aracının büyük bölümünün atmosferde yanarak parçalandığını, küçük bazı parçaların ise atmosfere girişten sağ çıkmış olabileceğini belirtti. Uzay ajansı, uydudan kaynaklı bir parçanın bir insana zarar verme olasılığını 4200’de 1 olarak hesapladı.

2012'DE GÖNDERİLMİŞTİ

Van Allen Probe A, 2012 yılında fırlatılan ve Dünya’yı çevreleyen Van Allen radiation belts üzerinde araştırma yapmak üzere gönderilen iki bilim uydusundan biriydi. İkiz uydu Van Allen Probe B ile birlikte yaklaşık yedi yıl boyunca bu bölgede ölçümler gerçekleştirdi.

Görevlerini tamamlayan uyduların yakıtı 2019 yılında tükendi. NASA başlangıçta araçların 2034 yılına kadar yörüngede kalacağını tahmin ediyordu. Ancak son yıllarda artan güneş aktivitesinin Dünya’nın üst atmosferini genişletmesi, uydunun yörüngesinin daha hızlı bozulmasına neden oldu ve Van Allen Probe A’nın atmosfere dönüş sürecini hızlandırdı.

İkiz uydu Van Allen Probe B ise hâlâ Dünya yörüngesinde bulunuyor ancak artık aktif değil. NASA, bu uydunun da 2030’dan önce atmosfere yeniden girmesinin beklenmediğini açıkladı.