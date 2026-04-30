NASA’dan dikkat çeken uygulama: Uydu görüntüleriyle isminizi oluşturabilirsiniz

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uydu fotoğraflarını kullanarak kişilerin ismini yazan bir internet sitesi açtı. Kişiler isimlerini yazarak dünyanın farklı noktalarından görsellerle birleştirebiliyor.

NASA tarafından paylaşılan araç, bir uydu görüntüleme aracı olarak öne çıkarken kullanıcılar isimlerini veya istedikleri kelimeyi yazabiliyor.

Ardından ise söz konusu araç uydulardan çekilen görüntüleri bir araya getirerek o ismi ortaya çıkarıyor.

Araç, dünyanın her yerinden yeryüzü şekillerini içeren Landsat’tan alınan uydu görüntülerini kullanırken “Enter a name” yazan bölüme isim yazmak yeterli oluyor.

Ardından ise saniyeler içinde Dünya fotoğraflarıyla harf harf oluşturulan isimler görülüyor.

Projenin arkasında, NASA ile ABD Jeolojik Araştırma Kurumu'nun (USGS) birlikte yürüttüğü Landsat programı bulunuyor.

Bu program, 1970'lerden bu yana Dünya'yı düzenli olarak gözlemleyen en uzun soluklu uydu projelerinden biri olarak biliniyor.