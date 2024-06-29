‘Nasıl yöneteceğiz?’ kampanyası

CHP Genel Başkanı Özel’in, "Bence 1,5 yıl sonra erken seçim olur" açıklamasının ardından partinin kurmayları "CHP Türkiye’yi nasıl yönetecek” sorusuna ilişkin kampanya sürecine başlanacağını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, "Erdoğan beş yıllığına seçildi ama bence 1,5 yıl sonra erken seçim olur" açıklamasıyla siyasetin gündemini erken seçim tartışmaları oluşturmaya başladı. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde alınan oyu seçmen profiline göre inceleyen CHP yönetimi, rotayı erken seçime kırdı. Ataması yapılmayan öğretmenler ile başlayan ve yarın Gebze’de sürdürülecek tematik mitinglerin seçim havasında geçmesinin planlandığı belirtildi.

ERKEN SEÇİM KAÇINILMAZ

CHP kaynakları, CHP’nin gölge bakanları ile Kabine arasında gerçekleşen görüşmelerin ardından yapılan ve CHP’yi, “Popülist söylemler” ile suçlayan tavrın da erken seçimi kaçınılmaz kıldığını kaydetti. Ekonomik krizin etkilerinin her geçen gün daha da arttığını ifade eden CHP kurmayları, “Biz Asgari ücretli geçinemiyor’ diyoruz, onlar ise ‘Popülist söylemeler bunlar’ diyor. Müzakere ile sonuç alamadığımız her alanda sahada olacağız” dedi.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nden önce seçmene, “İktidara sarı kart gösterin, erken seçim istemeyeceğiz” dediklerini anımsatan parti yönetimi, “Buna göre hareket ettik. Erken seçim istemediğimiz yönündeki yorumlar bundan kaynaklanıyordu. Ancak şu an görünen tablo, erken seçimin kaçınılmaz olduğudur” diye konuştu.

Türkiye’deki ekonomik krizde ezilen milyonlarca yurttaşın hükümetin getirmeyi planladığı yeni vergiler ile daha da yoksullaşacağını düşünen CHP yönetimi, “Krizin faturası yine vatandaşa çıkarılacak. İnsanlar kriz altında ezildikçe seçim isteyecek” ifadelerini kullandı. Sokağın erken seçim talebine yönelik ellerinde istatistiki bir ölçüm olmadığını ifade eden parti yönetimi, tematik mitinglerdeki atmosferin ve sokağın sesinin ise “Seçim şart” dediğini anlattı.

CHP İl Danışma Kurulu toplantılarında da ağırlıklı gündemin erken seçim olduğu bildirildi. CHP örgütlerinin, “Yarın seçim olacakmış gibi” çalıştığı, il danışma kurullarının da sokağa dönük politikalar ürettiği dile getirildi. CHP Genel Merkezi’nin erken seçim politikalarının parti tabanında tutarlı bulunduğu savunuldu.

KAMPANYA FİLMLERİ

Edinilen bilgiye göre, CHP’de olası bir erken seçime ilişkin politika üretim süreci de hızlandı. "CHP Türkiye’yi nasıl yönetecek?" sorusunun yanıtlanacağı kampanya kapsamında ekonomi, eğitim, sağlık ve adalet gibi temel alanlardan sorumlu genel başkan yardımcılarının, “CHP’nin yol haritasını” anlatan çalışmalar gerçekleştireceği vurgulandı. Bu amaçla kampanya filmleri de hazırlanacak.