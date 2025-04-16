Nas’ın faturası: KKM sağ olsun!

Ekonomi Servisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılına ilişkin mali sonuçlarını Resmi Gazete’de yayımlayarak duyurdu. Merkez Bankası’nın açıkladığı 93’üncü Hesap Dönemi Bilançosu’na göre, 2024 yılı 700 milyar 354 milyon 100 bin TL dönem zararıyla tamamlandı.

TCMB’nin önceki yıllardaki mali sonuçları incelendiğinde, 2021’de 57,5 milyar TL, 2022’de 72 milyar TL kâr açıklayan banka, 2023 yılında 818,2 milyar TL zarar etmişti. Böylece Banka, iki yıl üst üste zarar açıklamış oldu. İki yıllık toplam zarar tutarı, 1,5 trilyon TL'yi aştı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘faiz sebep, enflasyon sonuç’ tezine dayanarak ‘Nas’ ile ilişkilendirdiği ekonomi politikalarının faturası ödenmeye devam ediyor.

ŞİMŞEK ZARARI

TCMB zararlarından ilki ‘epistemolojik kopuş, heterodoks para politikası, gözlerimdeki ışıltı’ açıklamaları ile hatırlanan eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati döneminde gerçekleşirken ikinci zarar, “Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır” diyerek koltuğa oturan Mehmet Şimşek, döneminde gerçekleşti.

Şimşek’in göreve gelir gelmez Kur Korumalı Mevduat (KKM) ödemelerini bütçe üzerindeki yükünü azaltmak için Merkez Bankası’na devretmesiyle hesaplar alt üst oldu. 2023 yılı Temmuz ayında TBMM'den geçen düzenleme ile TL dönüşümlü KKM'de de kur farkı ödemelerinin Hazine yerine TCMB tarafından yapılması kararı verilmişti.

TCMB'nin 2023'teki zararı esas olarak kur korumalı mevduat kalemlerine ödenen kur farklarından kaynaklandı. 2024 yılında da faizlerin yükseltilmesiyle KKM’den çıkış adımları hızlandırıldı. Ancak hesaplar tamamen bitmedi. KKM bakiyesi ilk kez 31 Ocak haftasında 1 trilyon TL'nin altına gerilerken 4 Nisan haftasında 744,3 milyar TL'ye kadar indi. 2023 yılında 2,6 trilyon lirayla zirveyi görmüştü. Geçen yıl yüksek faiz oranları, döviz kuru artışının büyük ölçüde engellenmesi ve yeni KKM hesap açılmasını kısıtlanmasıyla bakiye azalmaya başladı. Ancak bu çaba da TCMB’nin devasa zarar açıklamasının engellemeye yetmedi.

TCMB’nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Toplantının gündeminde 2024 yılı bilançosu ve kâr/zarar hesabının onaylanması, mevcut üyelerin ibrası ve görev süresi dolacak üyelerin yerine seçim yapılması bulunuyor. Toplantıda, Banka Meclisinin iki üyeliği ve Denetleme Kurulu'nun üç üyeliği için seçim yapılacak.