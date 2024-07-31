Nasrallah'ın danışmanı Şükür'ün cansız bedenine ulaşıldığı iddia edildi

İsrail'in, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir binaya düzenlediği saldırının ardından devam eden enkaz kaldırma çalışmalarında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Şükür'ün cansız bedenine ulaşıldığı iddia edildi.

İsrail'in, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir binaya düzenlediği saldırının ardından devam eden enkaz kaldırma çalışmalarında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Şükür'nün cansız bedenine ulaşıldığı iddia edildi.

İsrail güçleri, dün Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısında 1 kişinin öldüğü ve 68 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail basını, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olduğu iddia edilen Fuad Şükür'ün hedef alındığını ileri sürmüştü.

Hizbullah, İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında hedef aldığı üst düzey komutanın yıkılan binanın enkazı altında olduğunu, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurmuştu.

Açıklamada, İsrail'in Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de sivillerin yaşadığı bir binayı hedef aldığı, saldırıda bazı sivillerin öldüğü ve yaralandığı belirtilmişti.

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın komutanlarından Fuad Şükür’ü öldürdüğünü duyurmuştu. Açıklamada, Şükür’ün "8 Ekim 2023’ten beri İsrail’e yönelik saldırıları yönettiği ve 27 Temmuz’daki Mecdel Şems saldırısının sorumlusu olduğu" öne sürülmüştü.