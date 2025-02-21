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Nasuh Mahruki hakkında hapis cezası

‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla yargılanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Güncel
  • 21.02.2025 14:30
  • Giriş: 21.02.2025 14:30
  • Güncelleme: 21.02.2025 14:42
Kaynak: İHA
Nasuh Mahruki hakkında hapis cezası

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki’nin yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme, Mahruki'nin 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla yargılanan Mahruki için hükmün açıklanması geri bırakıldı.

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