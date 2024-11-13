Nasuh Mahruki hakkında soruşturma başlatıldı

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) kurucularından Nasuh Mahruki hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturmada Mahruki, sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' ile suçlanıyor.

NE OLMUŞTU?

Mahruki dün gece (12 Kasım) sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gözaltına alınacağını belirtmişti.

Mahruki sosyal medya hebasından, "Değerli Dostlar, bu akşam bir grup arkadaşımla bir kebapçıda yemekteyiz. Evime sivil kıyafetli 7-8 tane polis olduğunu söyleyen polis gelmiş ve beni almaya geldiklerini söylemişler. Ben de şimdi restorandan çıkıp evime gidiyorum" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

Mahruki, YSK'nin elektronik oylamaya geçeceğine ilişkin haberler üzerine yaptığı eleştirel paylaşım nedeniyle hakkında işlem başlatıldığını tahmin ettiğini belirtmişti.