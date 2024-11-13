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Nasuh Mahruki hakkında soruşturma başlatıldı

AKUT kurucularından Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler gerekçesiyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 13.11.2024 17:06
  • Giriş: 13.11.2024 17:06
  • Güncelleme: 13.11.2024 17:19
Kaynak: İHA
Nasuh Mahruki hakkında soruşturma başlatıldı
Fotoğraf: AA

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) kurucularından Nasuh Mahruki hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturmada Mahruki, sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' ile suçlanıyor.

NE OLMUŞTU?

Mahruki dün gece (12 Kasım) sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gözaltına alınacağını belirtmişti.

Mahruki sosyal medya hebasından, "Değerli Dostlar, bu akşam bir grup arkadaşımla bir kebapçıda yemekteyiz. Evime sivil kıyafetli 7-8 tane polis olduğunu söyleyen polis gelmiş ve beni almaya geldiklerini söylemişler. Ben de şimdi restorandan çıkıp evime gidiyorum" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

Mahruki, YSK'nin elektronik oylamaya geçeceğine ilişkin haberler üzerine yaptığı eleştirel paylaşım nedeniyle hakkında işlem başlatıldığını tahmin ettiğini belirtmişti.

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