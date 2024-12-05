Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Eski Arama Kurtarma Derneği Başkanı (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki'nin tahliyesine karar verildi.

Mahruki hakkında "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ceza istemiyle dava açıldı. Mahruki 26 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

Mahruki'nin tutukluluğuna yapılan itiraz üst mahkeme tarafından kabul edildi ve tahliyesine karar verildi.