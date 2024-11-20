Nasuh Mahruki hakkında tutuklama talebi

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) kurucularından Nasuh Mahruki, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nasuh Mahruki hakkında geçtiğimiz günlerde soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturmada Mahruki, sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' ile suçlanıyor.

Mahruki hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye gelerek Savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Mahruki 12 Kasım'da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gözaltına alınacağını belirtmişti.

Mahruki sosyal medya hebasından, "Değerli Dostlar, bu akşam bir grup arkadaşımla bir kebapçıda yemekteyiz. Evime sivil kıyafetli 7-8 tane polis olduğunu söyleyen polis gelmiş ve beni almaya geldiklerini söylemişler. Ben de şimdi restorandan çıkıp evime gidiyorum" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

Mahruki, YSK'nin elektronik oylamaya geçeceğine ilişkin haberler üzerine yaptığı eleştirel paylaşım nedeniyle hakkında işlem başlatıldığını tahmin ettiğini belirtmişti.