Nasuh Mahruki’nin yargılandığı dava ertelendi

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) eski başkanı Nasuh Mahruki'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'in elektronik oylama açıklamasını eleştiren iki ayrı paylaşımı gerekçe gösterilerek “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

MLSA’nın aktardığına göre duruşmayı İstanbul Barosu eski başkanı Filiz Saraç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyeleri de izledi.

Avukatıyla beraber duruşmada hazır bulunan Mahruki savunmasında, "Soruşturma savcısı bir tek soru bile sormadı. Hakime hangi paylaşım yanıltıcı diye sordum cevap vermedi. Sonra da tutuklama kararı verildi" dedi.

Kamuoyunda yer alan bilgi üzerinden paylaşım yaptığını ifade ederek konuşmasına devam eden Mahruki, şunlar söyledi:

"Dışarıda yüzlerce insan bekliyor. Çünkü burada bana bir hukuksuzluk yapıldığını herkes biliyor. Taksiciyi bıçaklayan adamı serbest bıraktılar. Türkiye'de hukuk böyle gidiyor."

DURUŞMA ERTELENDİ

Nasuh Mahruki'nin suç isnat edilen sosyal medya paylaşımındaki konuların daha önce de yazıldığını söyleyen avukat Şehmus Tekik, söz konusu içerikte şiddete teşvik olmadığını belirtti.

Dolayısıyla suçun unsurlarının oluşmadığını söyleyen Tekik, müvekkili Mahruki'nin beraatine karar verilmesini talep etti.

Savcı eksiklerin giderilmesini ve esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın kendisine gönderilmesini talep etti.

Ek savunma için Mahruki ve avukatına süre veren mahkeme, duruşmayı 13 Ocak'a erteledi.

20 KASIMDA TUTUKLANMIŞTI

Mahruki dosyada suçlama konusu yapılan paylaşımları nedeniyle 20 Kasım'da tutuklanmıştı.

Naasuh Mahruki'nin tutuklanma gerekçesinde paylaşımlarının "kamu barışını bozmaya elverişli" olduğu ifade edilmişti

Eski AKUT Başkanı 5 Aralık'ta tahliye edilmişti.

MAHRUKİ NE SÖYLEMİŞTİ?

Naasuh Mahruki, YSK Başkanı Ahmet Yener'in elektronik seçime ilişkin açıklamalarına yönelik sosyal medyadan tepkisini dile getirmişti.

Mahruki, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: