Nasuh Mitap ölümünün 10. yılında unutulmadı

Haber Merkezi

Devrimci Yol önderlerinden Nasuh Mitap, ölümünün 10. yılında memleketi Kırklareli’ndeki mezarı başında anıldı.

Bu yıl da Nasuh Mitap’ın ailesi ve yol arkadaşlarından oluşan kitle saat 12.00’de Paşa Kafe’de buluştu. Salonda Nasuh Mitap belgeselinin gösterilmesinin ardından panele geçildi. “Gericilik, yoksulluk sarmalında Türkiye’nin geleceği” başlıklı panelde SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş, Prof. Dr. Aziz Çelik ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat konuştu. Düzenlenen panele çok sayıda kişi katıldı.

Salondaki etkinliğin ardından Kırklareli Şehir Mezarlığı’na geçildi. Burada saygı duruşunda bulundu. Mezar başındaki konuşmaların ardından program sona erdi.

Devrimci Yol’un kurucularından olan Mitap, 1960’ların sonunda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi ve kısa bir süre içerisinde Dev-Genç ile birlikte devrimci mücadele saflarına katıldı. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Hüseyin Cevahir ile yakın bir ilişki kurduktan sonra THKP-C içerisinde yer aldı. 1977 yılından itibaren Devrimci Yol hareketinin temellerinin atılmasında görev aldı. 12 Eylül Darbesi ile birlikte tutuklanan ve yoğun işkenceli sorguların ardından Devrimci Yol Ana Davası’nda idam istemiyle yargılanan Mitap, 11 yıl hapishanede kaldı. 4 Kasım 2014 akşamı yaşama gözlerini yumdu.