Nasuh Mitap yoldaşları tarafından unutulmadı

Devrimci Yol önderlerinden Nasuh Mitap, ölümünün 11. yılında memleketi Kırklareli’ndeki mezarı başında anıldı.

Bu yıl da Nasuh Mitap’ın ailesi ve yol arkadaşlarından oluşan kitle Paşa Kafe’de buluştu. Salonda Nasuh Mitap belgeselinin gösterilmesinin ardından “Güdümlü Hukuk Düzeninde Türkiye: Sandıktan Zindanlara Demokrasi Yolculuğu” adlı bir panel düzenlendi.

Avukat Hilmi Uysal’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, Avukat Ömer Kavili ve SOL Parti MYK Üyesi Avukat Deniz Demirdöğen konuşmacı olarak katıldı. Salondaki etkinliğin ardından Kırklareli Şehir Mezarlığı’na geçildi. Burada saygı duruşunda bulundu. Mezar başındaki konuşmaların ardından program sona erdi.