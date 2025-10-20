Natalie Portman kimdir? Hayatı, filmleri ve kazandığı ödüller

Oscar ödüllü ünlü oyuncu Natalie Portman, ailesiyle birlikte İstanbul’da görüntülendi ve yeniden gündem oldu. Peki Natalie Portman kimdir, nerelidir ve hangi filmlerde oynadı. Hangi filmle oscar ödülü aldı? Tüm detaylar şöyle:

NATALIE PORTMAN NERELİ?

Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Natalie Portman, 9 Haziran 1981’de Kudüs’te dünyaya geldi. Henüz 12 yaşındayken sinema kariyerine adım atan Portman, kısa sürede Hollywood’un en saygın ve çok yönlü oyuncularından biri haline geldi. “Léon: The Professional” filmiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, “Siyah Kuğu” filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ı kazanarak kariyerinde zirveye ulaştı. Hem ABD hem İsrail vatandaşı olan Portman, oyunculuk dışında yönetmenlik ve yapımcılıkla da ilgilenmektedir.

NATALIE PORTMAN’IN EĞİTİM VE ERKEN YAŞAMI

Portman, sanatla iç içe bir ailede büyüdü. Üç yaşındayken ailesiyle birlikte Washington’a taşındı ve burada eğitimine başladı. Yüksek akademik başarısıyla dikkat çeken Portman, 2003 yılında Harvard Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. Üniversitede okuduğu dönemde de oyunculuk kariyerine ara vermedi ve “Yıldız Savaşları” serisinde Padmé Amidala karakterine hayat verdi. Aynı zamanda bale ve modern dans eğitimi aldı, İbranice ve İngilizceyi ana dili düzeyinde konuşmaktadır.

NATALIE PORTMAN’IN KARİYERİ VE EN BİLİNEN FİLMLERİ

Portman’ın filmografisi, hem gişe başarısı kazanan yapımlar hem de derin karakter analizleri içeren bağımsız filmlerle doludur. 1994 yapımı “Léon” filmiyle başlayan kariyeri, “V for Vendetta”, “The Other Boleyn Girl” ve “Thor” serisiyle genişledi. Ancak 2010 yılında Darren Aronofsky imzalı “Black Swan (Siyah Kuğu)” filmi, Portman’a kariyerinin en büyük başarısını getirdi. Bu filmle hem Oscar hem de Altın Küre kazandı. 2016 yılında “Jackie” filminde Jacqueline Kennedy rolüyle üçüncü Oscar adaylığını aldı. Son olarak 2022 yılında “Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü” filminde yeniden Jane Foster karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

NATALIE PORTMAN’IN ÖZEL HAYATI VE GÜNÜMÜZDEKİ ÇALIŞMALARI

Natalie Portman, 2012 yılında Fransız koreograf Benjamin Millepied ile evlendi ve bu evlilikten iki çocuğu oldu. Ancak çift 2024 yılında yollarını ayırdı. Hayvan hakları savunucusu ve aktif bir feminist olan Portman, uzun yıllardır vegan yaşam biçimini benimsemiştir. 2021 yılında kendi yapım şirketi olan MountainA’yı kurarak yapımcılık alanında da aktif rol almaya başlamıştır. Cannes Film Festivali ve çeşitli uluslararası platformlarda sinema dünyasına yön veren sanatçılar arasında yer alan Portman, hem zarafeti hem de entelektüel duruşuyla modern sinemanın simge isimlerinden biridir.

NATALIE PORTMAN HAKKINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR

Natalie Portman kaç yaşında?

Natalie Portman 9 Haziran 1981 doğumludur ve 2025 itibarıyla 44 yaşındadır.

Natalie Portman hangi filmlerle Oscar kazandı?

Portman, 2010 yapımı “Black Swan (Siyah Kuğu)” filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanmıştır.

Natalie Portman’ın yeni projeleri neler?

Portman, yapım şirketi MountainA aracılığıyla yeni film projeleri üzerinde çalışmakta ve özellikle kadın hikâyelerine odaklanan yapımlara destek vermektedir.