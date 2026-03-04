NATO 5. maddesi nedir? NATO beşinci maddede ne yazıyor? NATO 5. madde devreye girerse ne olur?

Küresel güvenlik dengeleri her kriz döneminde yeniden tartışılırken, en çok merak edilen konuların başında NATO 5. maddesi geliyor. “NATO 5. madde nedir?”, “NATO beşinci maddede ne yazıyor?” ve “NATO 5. madde devreye girerse ne olur?” soruları özellikle uluslararası gerilim anlarında arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Peki bu madde neden bu kadar kritik? İşte NATO’nun kolektif savunma mekanizmasını oluşturan 5. maddeye dair tüm detaylar…

NATO 5. MADDESİ NEDİR?

NATO 5. maddesi, ittifakın temel taşlarından biri olarak kabul edilir. Bu maddeye göre, bir NATO üyesi ülkeye yönelik silahlı saldırı, tüm üye ülkelere yapılmış sayılır. Böylece kolektif savunma mekanizması devreye girer.

Başka bir ifadeyle, NATO 5. madde, “birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış sayılır” ilkesine dayanır. Bu yaklaşım, üye ülkeler arasında güçlü bir güvenlik garantisi oluşturur.

NATO BEŞİNCİ MADDEDE NE YAZIYOR?

NATO’nun 5. maddesi şu temel ilkeyi içerir:

“Taraflar, Kuzey Amerika’da veya Avrupa’da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldırı olursa BM Yasası’nın 51. Maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. Böylesi herhangi bir saldırı ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi’ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir.”

Bu metin, NATO’nun hukuki ve askeri çerçevede nasıl hareket edeceğini açık biçimde ortaya koyar.

5. Maddenin Temel Unsurları

Bir üye ülkeye yapılan silahlı saldırı tüm üyelere yapılmış sayılır.

BM Yasası’nın 51. maddesi kapsamında öz savunma hakkı kullanılır.

Silahlı kuvvet kullanımı dahil gerekli görülen adımlar atılabilir.

Alınan önlemler BM Güvenlik Konseyi’ne bildirilir.

Güvenlik Konseyi gerekli adımları attığında NATO önlemleri sona erer.

NATO 5. MADDE DEVREYE GİRERSE NE OLUR?

NATO 5. madde devreye girerse, saldırıya uğrayan ülke yalnız kalmaz. İttifakın diğer üyeleri, durumu ortak saldırı olarak kabul eder ve destek mekanizması başlatılır.

Bu destek her zaman doğrudan askeri müdahale anlamına gelmeyebilir. Ancak metinde açıkça belirtildiği üzere, “silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere” gerekli görülen eylemler hayata geçirilebilir.

Olası Senaryolar

Durum Olası Adım Silahlı saldırı Askeri destek ve savunma iş birliği Bölgesel güvenlik tehdidi Ortak savunma planlarının uygulanması Uluslararası kriz BM Güvenlik Konseyi’ne bildirim ve koordinasyon

Dolayısıyla NATO 5. madde, yalnızca askeri bir refleks değil; aynı zamanda siyasi, diplomatik ve hukuki bir süreçtir.

NATO 5. MADDESİNİN KÜRESEL GÜVENLİKTEKİ ÖNEMİ

Son yıllarda küresel güvenlik ve jeopolitik gelişmelerle birlikte NATO 5. maddesi daha sık gündeme gelmektedir. Uluslararası krizler, sınır güvenliği ve bölgesel çatışmalar bu maddenin önemini artırmaktadır.

Kolektif savunma ilkesi, üye ülkeler için caydırıcı bir güç oluşturur. Çünkü olası bir saldırgan, karşısında tek bir ülkeyi değil, tüm ittifakı bulacağını bilir.

NATO 5. madde ne anlama gelir?

Bir NATO üyesine yapılan silahlı saldırının tüm üyelere yapılmış sayılması ve kolektif savunma hakkının devreye girmesi anlamına gelir.

NATO 5. madde otomatik savaş anlamına mı gelir?

Madde, silahlı kuvvet kullanımı dahil gerekli görülen adımların atılabileceğini belirtir. Ancak atılacak adımların kapsamı üye ülkelerin kararına bağlıdır.

NATO 5. madde hangi bölgeyi kapsar?

Madde, Kuzey Amerika ve Avrupa’da üye ülkelere yönelik silahlı saldırıları kapsar.

NATO 5. madde BM ile nasıl ilişkilidir?

Madde, BM Yasası’nın 51. maddesine atıf yapar ve alınan önlemlerin BM Güvenlik Konseyi’ne bildirilmesini öngörür.

NATO 5. madde neden önemlidir?

Üye ülkeler için güçlü bir güvenlik garantisi oluşturur ve kolektif savunma anlayışını resmileştirir.