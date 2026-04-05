NATO 77’nci yılında protesto edildi: Emperyalist savaş örgütü defolsun

HABER MERKEZİ

Ortadoğu’daki emperyalist savaşa karşı dünya halk tepkiler yükselirken ABD ve Batı emperyalizminin savaş örgütü NATO, kuruluşunun 77’nci yıldönümünde yurdun dört bir yanında protesto edildi.

Adana’dan Malatya’ya Ülkedeki ABD üslerine yürüyüş düzenlenirken bölgeyi ateşe sürükleyen Amerikan emperyalizmi ve onun jandarmalığını üstlenen NATO’ya tepki gösterildi. Balıkesir, Bursa, Antep ve diğer birçok ilde NATO’ya ve emperyalist-siyonist saldırganlığa karşı protestolar yapıldı.

İTTİFAKA BAĞLILIK MESAJI

Yurdun dört bir yanında emperyalist savaş örgütüne karşı protestolar sürerken Dışişleri Bakanlığı, NATO’nun 77’nci yıldönümü nedeniyle “ittifaka bağlılık” mesajı yayımladı. Açıklamada “1952 yılından beri üyesi olduğumuz NATO'nun 77'nci yıl dönümünü kutluyoruz. Ülkemiz, Avrupa-Atlantik güvenliğinin asli platformu olan NATO'daki öncü rolünü ilk günden beri aynı kararlılık ve 360 dereceli güvenlik anlayışıyla sürdürmektedir. Güçlü ordusu, gelişmiş askeri kabiliyetleri ve dinamik savunma sanayisi ile Avrupa-Atlantik güvenliğine somut ve kapsamlı katkılarda bulunan ülkemizin, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak olması, İttifak'a yönelik bağlılığımızın ilave bir tezahürüdür” denildi.

ANKARA

TİP, EMEP, EHP ve KESK Ankara Şubeler Platformu, “NATO’nun kapatılması” talebiyle Söğütözü Metro’dan ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne yürüdü.

“Savaş örgütü NATO dağıtılsın” yazılı pankartla yürüyen vatandaşlar, “NATO’dan çıkılsın, üsler kapatılsın”, “Nehirden denize özgür Filistin”, “Katil ABD Orta Doğu’dan defol”, “Emperyalistler, işbirlikçiler; 6. Filo’yu unutmayın” gibi sloganlar attı.

Yapılan ortak açıklamada, “Türkiye'deki yabancı tüm askeri üsler kapatılsın. Türkiye NATO'dan çıksın, savaş örgütü NATO dağıtılsın. Türkiye, emperyalistlerle girdiği açık ve gizli tüm işbirlikçi anlaşmalardan çekilsin” denildi.

ADANA

Adana’daki İncirlik Üssü’ne yürüyen siyasi parti ve emek örgütleri, “NATO’dan çıkılsın, yabancı askeri üsler kapatılsın” çağrısı yaptı. Konuşmalarda, 7-8 Temmuz'da Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı zirveye de tepki gösterildi. SOL Parti, EMEP, TİP, TÖP, Kaldıraç, Halkevleri, Adana Emek ve Demokrasi Platformu, Mersin Emek ve Demokrasi Platformu’nun katıldığı eylemde kitle İncirlik Üssü’ne yürüdü.

“Katil NATO Türkiye’den defol”, “Kahrolsun Amerikan emperyalizmi”, “Savaşa değil emekçiye bütçe”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları eşliğinde yapılan yürüyüş ABD/NATO üssünün ana nizamiye girişinde son buldu.

Kitle adında ortak açıklamayı okuyan Adana Emek ve Demokrasi Platformu’ndan Münir Korkmaz, “NATO, kapitalist-emperyalist düzenin bekçiliğini yapmak için bugüne kadar halklara, emekçilere, ülkelere ölüm yağdırdı” dedi. EMEP milletvekili İskender Bayhan ise konuşmasında AKP iktidarının işbirlikçi politikalarına tepki göstererek temmuz ayında düzenlenecek NATO zirvesine karşı alanlara çıkma çağrısı yaptı.

BirGün Genel Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı ise “bugün ve geçmişte inatla, ısrarla savaş örgütü NATO’ya, emperyalizme, ABD’ye karşı sokağa çıkanların halkların umudu olduğunu” söyledi.

İSTANBUL

NATO’nun 77’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle İstanbul’da protesto eylemi düzenlendi. Emek Partisi (EMEP), TÖP, TİP, EHP, UİD-DER ile DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş ve Gıda-İş sendikalarının çağrısıyla çok sayıda kişi AKM önünde toplandı. Kitle buradan Dolmabahçe’ye yürüdü. Yürüyüşte “Savaş örgütü NATO dağıtılsın” yazılı pankartın arkasında dizilen grup, sık sık NATO karşıtı sloganlar attı. Emek Gençliği tarafından taşınan ve ABD Başkanı Donald Trump’ı temsilen hazırlanan kuklanın üzerinde “Go home” yazısı yer aldı.

İZMİR

İzmir’de NATO’nun kuruluş yıldönümünde bir araya gelen siyasi partiler ve sendikalar, NATO’nun Türkiye’deki varlığını protesto etti. Şirinyer İZBAN İstasyonu'nda bir araya gelen SOL PARTİ, EMEP, TİP, EHP, SEP ve KESK Şubeler Platformu üyeleri, NATO Kara Komutanlığı’na doğru yürüyerek, "NATO’dan çıkılsın, üsler kapatılsın" çağrısında bulundu. Eylemde, NATO’nun Türkiye’deki varlığının sona erdirilmesi gerektiği ifade edildi. Yürüyüş, emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesini savunan konuşmalarla devam etti.

SOL Parti İl Yöneticisi İbrahim Mert Uludağ, “Bu toprakların mayasında bağımsızlık var. Bilinmelidir ki bizler var oldukça bu ülkenin devrimcileri, yurtseverleri var oldukça bu haydutluğun tam karşısında olacağız, anti-emperyalist mücadelemize inatla devam edeceğiz” dedi.

MALATYA

Malatya’da bulunan Kürecik Radar Üssü’ne Malatya Emek ve Demokratsi Platformu’nun çağrısıyla protesto yürüyüşü düzenlendi. Platform adına açıklamayı okuyan EMEP Malatya İl Başkanı Şerif Demirel, “NATO, tarihi boyunca bütün ülkelerde kontrgerilla örgütleri kurarak, orduları eğiten, ülkeleri işgal eden, darbeler tezgâhlayarak hükümetler atayan, esas olarak ABD emperyalizminin politikalarını hayata geçiren bir şer örgütüdür” dedi.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırısı sonrası NATO'dan İncirlik ve Kürecik Üslerine Patriotlar yerleştirildiğini söyleyen Demirel, “Şimdi de NATO bünyesinde Türkiye'de Çokuluslu Kolordu kurulması planlanıyor. NATO üyeliği gerekçesiyle ülkemiz emperyalist savaş makinesinin silahlarıyla doldurulmaktadır” dedi.

EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel ise “Bizim tarihimiz 68 Gençliğinin Dolmabahçe'de 6.Filo'ya dönük protestoları, onları denize dökmeleriyle de bilinir” diye konuştu.