NATO-ABD hattında kritik temaslar: Rutte, Trump ve kabinesiyle görüşecek

NATO, Genel Sekreter Mark Rutte'nin 8-12 Nisan tarihleri arasında ABD’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Mark Rutte'nin Washington temaslarına ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamada, ziyaretin takvimi ve görüşülecek isimlere ilişkin, “NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 8-12 Nisan 2026 tarihleri arasında Washington D.C.'yi ziyaret edecektir. Genel Sekreter, 8 Nisan'da ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth ile bir araya gelecektir” ifadelerine yer verildi.

Ziyaretin ilerleyen günlerinde gerçekleşecek diğer programlara da değinilen açıklamanın devamında, “Rutte, 9 Nisan'da Ronald Reagan Başkanlık Vakfı ve Enstitüsü'nün ev sahipliğinde düzenlenecek bir etkinlikte konuşma yapacak ve bir tartışma oturumuna katılacaktır. Genel Sekreter ayrıca, 10-12 Nisan tarihleri arasında Bilderberg Toplantısı'na iştirak edecektir” denildi.