NATO, Anıtkabir fotoğrafıyla ‘geri sayım’ başlattı: Paylaşıma tepki yağdı

NATO, Anıtkabir fotoğrafı ile "Türkiye'nin başkenti Ankara'da düzenlenecek 2026 NATO Zirvesi'ne 100 gün kaldı" paylaşımı yaptı.

Paylaşımda, "2026 NATO Zirvesi, Türkiye’de ikinci kez düzenleniyor; ilk zirve 2004’te İstanbul’da yapılmıştı. NATO Zirveleri, Müttefik liderleri bir araya getirerek, İttifakın karşı karşıya olduğu önemli konularda kararlar almalarını sağlıyor" denildi.

NATO tarafından yapılan paylaşıma tepki yağdı.

Türkiye İşçi Partisi'nin Ankara İl Örgütü'nden yapılan paylaşıma "Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var" notu düşüldü.

Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. https://t.co/NjjA28sE5s — Türkiye İşçi Partisi - Ankara (@tip_ankara) March 29, 2026

Türkiye Komünist Partisi (TKP), ise NATO Zirvesi'ni 4 Nisan'da Ankara'da protesto edeceklerini duyurdu.

Partiden yapılan açıklamada, "Şimdiden ilan ediyoruz: Burada hiç hoş karşılanmayacaksınız. Dünyanın en büyük terör örgütü NATO’ya geçit vermeyeceğiz. NATO’yu ülkemizden söküp atmak için 4 Nisan’da Ankara’da bir araya geleceğiz" denildi.

"NATO ÜSLERİ KAPATILMALI"

Emek Gençliği ise "Emperyalist bir savaş örgütü olan NATO, dünyanın dört bir yanındaki halklara ölüm, sefalet ve yoksulluktan başka bir şey getirmedi. Bölgede Amerika Birleşik Devletleri'nin ileri karakolu rolünü üstlenen Erdoğan rejimi, kendi konumuyla halklara dayatılan ölümlere ortak olmuştur.

Halkların eşit ve güvenli bir şekilde bir arada yaşamalarını sağlayacak olan şey, tüm emperyalistlere ve yerel işbirlikçilerine karşı birleşik mücadeleleridir. Ankara'daki NATO Zirvesi'nin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz! NATO üsleri kapatılmalı ve NATO'dan çekilmeliyiz! NATO dağıtılmalıdır! EMPERYALİSTLER VE İŞBİRLİKÇİLER – ALTINCI FİLOYU SAKIN UNUTMAYIN!" sözleriyle paylaşıma tepki gösterdi.