NATO, Baltık Denizi'ndeki askeri varlığını artıracak

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Finlandiya ve Estonya arasındaki elektrik şebekesinin ve Baltık Denizi'ndeki telekomünikasyon kablolarının bağlantısında yaşanan kesintilerle ilgili, İttifak'ın Baltık Denizi'ndeki askeri varlığını artıracağını duyurdu.

Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'la telefonda görüştüğünü, kesintilerle ilgili yürütülen sabotaj soruşturmasını ele aldığını bildirdi.

Tam dayanışma ve desteğini ifade ettiğini belirten Rutte, "NATO Baltık Denizi'ndeki askeri varlığını artıracak" ifadesini kullandı.