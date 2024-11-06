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NATO'dan Donald Trump'a tebrik

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD başkanlık seçimini kazandığını ilan eden Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ı tebrik etti.

Dünya
  • 06.11.2024 11:43
  • Giriş: 06.11.2024 11:43
  • Güncelleme: 06.11.2024 11:46
Kaynak: AA
NATO'dan Donald Trump'a tebrik

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump'ı tebrik etti.

Rutte sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ı "ABD Başkanı seçilmesi nedeniyle" tebrik ettiğini duyurdu.

"Trump'ın liderliğinin bir kez daha İttifak'ı güçlü tutmanın anahtarı olacağını" belirten Rutte, "NATO aracılığıyla barışı ilerletmek için Trump ile tekrar çalışmayı dört gözle beklediğini" kaydetti.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, destekçilerine yaptığı konuşmada, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan etmişti.

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