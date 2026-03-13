NATO'dan, İran'dan ateşlenen ve Türkiye'nin hava sahasına giren mühimmatla ilgili açıklama

İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren ve NATO tarafından etkisiz hale getirilen balistik mühimmat ile ilgili NATO'dan da açıklama geldi.

NATO'dan yapılan açıklamada, "Her yönden gelebilecek her türlü tehdide karşı savunmaya hazır olmaya devam edeceğiz" dendi.

Operasyonel detayların paylaşılamayacağı belirtilen açıklamada, "Balistik füze savunma sistemimizi gelişen tehditlere uyarlamaya devam edeceğiz" bilgisi paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat, 4 ve 9 Mart'ta da etkisiz hale getirilmişti.