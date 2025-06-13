NATO'dan İsrail'in İran saldırısına ilişkin açıklama

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırıların tek taraflı bir karar olduğunu savundu.

Rutte, ABD başta olmak üzere müttefik ülkelerin bölgede tansiyonu düşürmek için çaba göstermesinin kritik bir önem taşıdığını vurguladı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Rutte, “Bu yaşananlar açık biçimde çok hızlı gelişen bir sürecin parçası. İsrail’in tek başına aldığı bir karardı” dedi.

Rutte, “Birçok müttefikin – ABD dahil – gerilimi düşürmeye çalışması hayati önemde. Bu yönde adımlar attıklarını da biliyoruz” ifadelerini kullandı.

İSRAİL, İRAN’A EŞ ZAMANLI SALDIRILAR DÜZENLEDİ

İsrail ordusu, gece saatlerinde İran’ın çeşitli şehirlerini hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. Başkent Tahran’ın yanı sıra Tebriz, İsfahan’daki Natanz nükleer tesisleri ile Loristan ve Kirmanşah kentleri vuruldu.

Saldırılar sonucu İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin de aralarında bulunduğu üst düzey askeri yetkililer ve altı nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.