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NATO'dan TUSAŞ saldırısına ilişkin açıklama

NATO Genel Sekreteri Rutte, TUSAŞ yerleşkesine yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz" dedi.

Dünya
  • 23.10.2024 17:43
  • Giriş: 23.10.2024 17:43
  • Güncelleme: 23.10.2024 18:05
Kaynak: AA
NATO'dan TUSAŞ saldırısına ilişkin açıklama
Fotoğraf: DepoPhotos

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen saldırısıyı kınadı.

Rutte, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'dan gelen ölü ve yaralı haberleri endişe vericidir. NATO, müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır. Terörizmin her türlüsünü şiddetle kınıyor ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Rutte, kendisine NATO'nun desteğini aktardığını belirtti.

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