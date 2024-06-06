NATO'dan Ukrayna açıklaması: "Kuvvet konuşlandırma planımız yok"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ile savaşan Ukrayna'yı desteklemek amacıyla bu ülkeye askeri kuvvet konuşlandırma planlarının olmadığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’ya askeri kuvvet konuşlandırma planlarının bulunmadığını ifade etti.

Stoltenberg, Finlandiya'nın NATO üyesi olmasından sonra bu ülkeye ilk kez yaptığı ziyarette, Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Fransa'nın öncülük ettiği ve bazı müttefik ülkelerin desteklediği "Ukrayna'ya asker gönderme" fikrine ilişkin soruya Stoltenberg, "Müttefikler Ukrayna'ya farklı şekillerde destek sağlamaktadır. NATO'nun Ukrayna'ya kuvvet konuşlandırmak gibi bir planı yok. Ukrayna'ya vereceğimiz destek için nasıl daha güçlü ve kurumsal bir çerçeve oluşturabileceğimize ve Ukrayna'nın gerektiği sürece yanında olmamızı sağlayacak uzun vadeli bir mali taahhüdü nasıl tesis edip kabul edebileceğimize odaklanıyoruz" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Stubb da ülkesinin Ukrayna'ya asker gönderme planının olmadığını dile getirerek "Elbette müttefiklerimizle Ukrayna'ya yardım edebileceğimiz mali, askeri ya da mühimmat temelli çeşitli seçenekler hakkında görüşüyoruz" dedi.

"RUSYA'NIN NATO ÜLKELERİNE SALDIRMA TEHDİDİ YOK"

Ukrayna'nın hava savunması başta olmak üzere askeri destek ihtiyacına işaret eden Stoltenberg, "Geçtiğimiz aylarda Ukrayna'ya askeri destek sağlanmasında bazı boşluklar, bazı gecikmeler gördük. Bunun bir daha tekrarlanmamasını sağlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, Rusya'nın herhangi bir NATO üyesine saldırma tehdidinin bulunmadığını belirterek "Bir sonraki savaş için bir tür geri sayım olduğu düşüncesi yanlıştır. Biz bunun olmasını engellemek için varız. Bunu 75 yıldır yapıyoruz. Bunu en az 75 yıl daha yapacağız" diye konuştu.

NATO'nun Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye kararlı olduğunu söyleyen Stoltenberg, bunun mümkün olması için Ukrayna ordusunun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.