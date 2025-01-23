NATO'dan üye ülkelere "Ukrayna" çağrısı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'da devam eden savaşta Kiev'in mağlup olması halinde bu durumun "İttifak'ın caydırıcılığını yeniden tesis etmek için trilyonlara mal olacağı" iddiasında bulunarak, üye ülkeleri savunma harcamalarını artırmaya çağırdı.

Rutte, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantıları kapsamındaki "Önce Ülkeniz - Bizimle Kazanın" başlıklı panelde Ukrayna'da süren savaş ve NATO'nun savunma harcamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"SAVAŞIN YÖRÜNGESİNİ DEĞİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ"

Kiev'e desteğin azalmadan sürmesi gerektiğini savunan Rutte, "Devam etmekte olan savaşın yörüngesini değiştirmek zorundayız ve bildiğimiz kadarıyla cephe hattı yanlış yönde ilerliyor, doğudan batıya doğru gidiyor" dedi.

Ukrayna'nın yenilgisinin ittifaka çok daha büyük bir yük getireceğine işaret eden Rutte, "Ukrayna kaybederse, NATO'nun caydırıcılığını yeniden tesis etmek milyarlara değil trilyonlara mal olacaktır" diye konuştu.

Rutte, ittifak üyesi ülkeleri "daha sonra savunulamaz bir maliyetle karşılaşmaktansa şimdi savunma harcamalarını ve üretimini artırmaya" davet etti.

"KÖTÜ BİR ANLAŞMA NATO İÇİN "BÜYÜK BİR HATA OLUR"

Rutte, Ukrayna'da devam eden savaşı "sadece bir Avrupa meselesi olarak değil, Çin, Kuzey Kore, İran ve Rusya gibi ülkeleri de kapsayan küresel bir jeopolitik mücadele" olarak nitelendirerek, "21. yüzyılda bir ülkenin diğerini işgal etmesine ve sömürgeleştirmeye çalışmasına izin veremeyiz. O günleri geride bıraktık" ifadesini kullandı.

"Kötü bir anlaşma, Rusya Devlet Başkanı'nın (Vladimir Putin) Kuzey Kore, İran ve Çin liderleriyle beşlik çakması anlamına gelir." uyarısında bulunan Rutte, böylesi bir durumun hem jeopolitik açıdan hem de NATO için "büyük bir hata olacağını" söyledi.

Ukrayna'nın NATO üyeliği konusuna da değinen Rutte, Kiev'i eninde sonunda İttifak'a dahil etme kararlılığını da yineledi.

"SORUN, AVRUPA'DA"

İttifak ülkelerinin savunma harcamalarını acilen artırmadıkları takdirde NATO'nun "uzun vadeli güvenlik riski altında olduğu" uyarısında bulunan Rutte, "Trump haklı. Sorun ABD'de değil, sorun, Avrupa'da" diye konuştu.

Rutte, birçok NATO üyesinin gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 2'si oranındaki savunma harcaması kriterini henüz karşılayamadığını hatırlatarak, bir taraftan da bu hedefin de NATO'nun savunma kapasitesini sürdürmek için "neredeyse yeterli olmadığını" söyledi.