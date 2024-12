NATO Dışişleri Bakanları toplantısı Brüksel'de başladı: Gündemde ne var?

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Ukrayna'ya desteği ve Ortadoğu'daki gelişmeleri görüşmek için Brüksel'de toplandı.

NATO Genel Sekreteri Mart Rutte, Brüksel'deki NATO karargahında görevi devraldıktan sonra ilk kez başkanlık edeceği Dışişleri Bakanları Toplantısı girişinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile açıklamalarda bulundu.

Toplantının ilk gününde Ukrayna'da devam eden savaşın seyri ve askeri desteğin artırılması konularının görüşüleceğini ifade eden Rutte, "Savaş alanındaki durumun zor olduğunu biliyoruz. Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım ulaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" dedi.

Ukrayna'ya yeni destek paketleri açıklayan ABD, İsveç, İngiltere, Estonya, Norveç ve Almanya'ya teşekkür eden Rutte, kış aylarına girilmesi ve enerji altyapısına yönelik saldırıların sürdüğü dönemde söz konusu yardımların önemine işaret etti.

20 Ocak'ta görevini devretmeden önceki son NATO toplantısına katılan Blinken ise Ukrayna'da devam eden savaş ve diğer tehditler karşısında NATO'nun gelecek yıla hazır olması gerektiğini söyledi.

Blinken, "Bence bu, ittifakın önümüzdeki yıl için hazırlıklı olduğundan emin olması için hayati bir an. İttifakın her zamankinden daha güçlü olmasının nedeni, hepimizin ittifakın savaşa karşı en iyi güvence, çatışmayı önlemek için en iyi araç ve kolektif güvenliğimizi sağlamak için en iyi yol olduğunu bilmemizdir. Bunun nedeni de NATO'ya katılan her müttefikin birine yapılan saldırının hepsine yapılmış sayılacağı taahhüdünde bulunmasıdır. Bu da herhangi bir saldırganın bir NATO ülkesine saldırdığında hepsine saldırmak zorunda kalacağını bilmesi anlamına gelir ki bu da saldırganlığı caydırmanın en iyi yoludur" değerlendirmesinde bulundu.

TOPLANTININ ÖNCELİKLİ GÜNDEMİ UKRAYNA

İki gün sürecek toplantının ilk gününde Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın katılımıyla yapılacak ilk oturumunda Orta Doğu'daki kriz ve NATO ile Ürdün arasındaki işbirliği konuları ele alınacak.

Toplantının NATO-Ukrayna Konseyi formatındaki oturumuna, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da katılacak.

Oturumda Rusya-Ukrayna Savaşı'nda sahadaki son durum görüşülecek. Ukrayna'daki savaş 3. kışına girerken Kiev yönetimine mühimmat desteğinin artırılması, Avrupalı müttefiklerin sağladığı uzun menzilli silahların Rusya içerisindeki hedeflere karşı kullanılması ve Kuzey Kore’nin savaşa dahil olduğu iddiası masaya yatırılacak.

Rutte'nin gündeminde müttefiklerin savunma harcamalarının yüzde 2 hedefinin üstüne çıkarılması, hibrid ve siber saldırılarla mücadele ve Rusya'nın yoğunlaştırdığı nükleer söylem karşısında alınabilecek önlemler gibi konular da yer alacak.

Öte yandan toplantıda Ukrayna'nın beklentisi olan "NATO üyeliği daveti" hakkında bir karar çıkması beklenmiyor. Rutte, toplantı öncesi basına yaptığı açıklamada, İttifak'ın Ukrayna'nın üyeliği için bir "köprü inşa etme" çalışmasını sürdürdüğünü ancak şu an "en önemli olan şeyin" askeri yardımların artırılması olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE'Yİ HAKAN FİDAN TEMSİL EDİYOR

İki gün sürecek toplantıda, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın toplantıda Suriye'de yaşanan son gelişmeleri dile getirmesi bekleniyor.

Fidan'ın ayrıca İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla Gazze'de yaşananlara dikkati çekeceği belirtiliyor.