NATO efendisinin çıkarını düşünüyor

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Kapitalist-emperyalist sistemin bekçiliğini yapan Kuzey Atlantik İttifakı (NATO), üye ülkelere savunma harcamalarını daha da artırılması çağrısında bulunurken ABD’nin taleplerinin kendisi için öncelikli olduğunu bir kez daha gösterdi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, “Eğer Amerika’nın savunmasını sağlamak istiyorsak, üç şeyin güvenliğinden emin olmalıyız: Kuzey Kutbu’nun korunması, Atlantik Okyanusu’nun güvenliği ve istikrarlı bir Avrupa. Rusya burada, ve beklenmedik bir hızla yeniden organize oluyor. Bu üç bölge güvende değilse, Amerika çok ciddi bir sorunla karşı karşıya kalabilir” dedi.

NATO’nun ABD için önemine dikkat çeken Rutte, bu bölgelerin Washington açısından yaşamsal önemine dikkat çekti. Kendisine yöneltilen “Trump’a fazlasıyla yakın durduğu” yönündeki eleştirileri kabul etmeyen Rutte, “14 yıl Hollanda Başbakanlığı yaptım, eleştirinin ne olduğunu çok iyi bilirim ama önemli değil. Görevim NATO’nun birliğini korumak. En büyük müttefikimiz ABD” diye konuştu.

DAHA FAZLA SİLAHLANMA

Genel Sekreter, Rusya’nın son üç ayda NATO’nun yıllık üretim kapasitesinin üç katı kadar silah ürettiğini ileri sürerek daha fazla silahlanma çağrısı yaptı. New York Times’a konuşan Rutte, üye ülkelerin savunma harcamalarını 2035’e kadar gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 5’ine çıkarma hedefinin ABD Başkanı Donald Trump’ın liderliği olmadan mümkün olamayacağını ifade etti.

RUSYA HIZLA SİLAHLANIYOR

Trump’ın savunma harcamaları konusundaki ısrarını “övgüye değer” olarak niteleyen Rutte, “Trump olmasaydı 2035’e kadar yüzde 5 hedefi asla masaya gelmezdi. Bu onun liderliği sayesinde oldu” ifadelerini kullandı. Rutte, 2035’e kadar savunma bütçesinin yüzde 5’e çıkarılması hedefinin temel gerekçesini “jeopolitik tehditler” olarak açıkladı. Rusya’nın tarihte benzeri görülmemiş bir hızla silah üretmeye başladığını vurgulayan Rutte, “Son üç ayda, NATO’nun bir yıllık toplam üretim kapasitesinin üç katı kadar silah ürettiler. Rusya, Kuzey Kore, Çin ve İran ile işbirliği içinde” dedi.

Rutte, “Evet, bu büyük bir maliyet. Ama bu adımı atmazsak, hep birlikte Rusça öğrenmek zorunda kalabiliriz” ifadelerini kullandı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, “Rusya’nın Avrupa’ya saldıracağını” öne süren Rutte’ye ilginç bir yanıt vermişti. Medvedev, Rutte’nin açıklamalarında bir miktar doğruluk payı bulunduğunu belirterek, şunları ifade etmişti:

“Rutte’nin Hollandalıların sevdiği sihirli mantarları fazla kaçırdığı açık. Tayvan konusunda Çin ve Rusya arasında gizli bir anlaşma olduğunu ve ardından Rusya’nın Avrupa’ya saldıracağını düşünüyor. Ama bir konuda haklı: Rusça öğrenmeli. Sibirya’daki kamplarda işine yarayabilir.”