NATO Genel Sekreteri: "Dört ila beş yıl içinde karşımıza çıkacak olanlara hazır değiliz"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düşünce kuruluşu Carnegie Europe tarafından düzenlenen “NATO, Savaşı Önlemek İçin Savunmasını Artırmalı” başlıklı özel etkinlikte konuştu.

“DÖRT İLA BEŞ YIL İÇİNDE KARŞIMIZA ÇIKACAK OLANLARA HAZIR DEĞİLİZ”

NATO’nun stratejik öncelikleri ve kolektif savunmayı güçlendirmeye ilişkin vizyonundan bahseden Rutte, halihazırda NATO müttefikleri aleyhinde doğrudan bir tehdit bulunmadığını söyledi. Rutte, “Ama beni asıl endişelendiren yarınlar. Dört ila beş yıl içinde karşımıza çıkacak olanlara hazır değiliz. Tehlike tam hızla bize doğru yaklaşıyor. Başka yöne bakmamalıyız, yüzleşmeliyiz. Ukrayna’da olanlar burada da olabilir ve bu savaşın sonucu ne olursa olsun, gelecekte tehlikeyle başa çıkmaya hazırlanmadığımız müddetçe güvende olmayacağız” dedi.

Savunma harcamaları ve savunma üretiminin artırılması gerektiğini vurgulayan Rutte, "NATO topraklarında bir sonraki büyük savaşı önleyebilir ve yaşam tarzınızı koruyabiliriz. Bu, hepimizin daha hızlı ve daha kararlı olmasını gerektiriyor. Savaş dönemi zihniyetine geçmemizin zamanı geldi” dedi.

“TUSAŞ’I ZİYARET ETTİM”

NATO’da göreve geldiğinden bu yana çeşitli Avrupa ülkelerini ziyaret ederek savunma üretim kapasitesini gözden geçirdiğini vurgulayan Rutte, “Türkiye’de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’ni ziyaret ettim ve sahip oldukları kapasiteyi gördüm. Endüstri temsilcileriyle bir araya geldim” dedi.

"SAVUNMA SANAYİMİZ ÇOK KÜÇÜK, ÇOK PARÇALI VE ÇOK YAVAŞ"

Avrupa’nın savunma sanayiinin on yıllardır düşük yatırımlar ve barış döneminde savunmanın bir lüks haline gelmesiyle dar ulusal sanayi çıkarlarının etkisiyle içi boşaltılmış bir duruma geldiğini savunan Rutte, “Sonuç olarak, savunma sanayimiz çok küçük, çok parçalı ve çok yavaş. Diğer yandan, Rus silah fabrikaları gece gündüz daha fazla ekipman üretiyor. Ukraynalı dostlarımızın kahramanca çabalarına rağmen, Rus kuvvetleri beklediğimizden çok daha hızlı yeniden toparlanıyor. Savaş alanında hızlı dersler çıkarıyorlar” dedi.

"RUSYA VE ÇİN, HIZLA İLERLİYOR"

Çin’in askeri kapasitesinin de hızla büyüdüğünü ifade eden Rutte, "Bazı kaynaklara göre Çin, yüksek teknolojili silah ve ekipmanları, ABD’den beş ila altı kat daha hızlı ediniyor. Yoğun bir şekilde mühimmat yatırımı yapıyor, uzay kabiliyetlerini hızlandırıyor ve nükleer cephaneliğini genişletiyor” dedi.

Rutte, “Rusya ve Çin, hızla ilerliyor ve bizim için onların gerisinde kalma riski söz konusu. Bu çok tehlikeli. Böyle olmak zorunda değil. Sanayimizi güçlendirirsek rakiplerimizi geride bırakabiliriz. Peki daha neyi bekliyoruz?” ifadelerini kullandı.

NATO müttefiklerinin savunmaya 10 yıl öncesine daha fazla harcama yaptıklarının doğru olduğunu fakat bunun Soğuk Savaş döneminden çok daha düşük olduğunu vurgulayan Rutte, diğer yandan özgürlük ve güvenliğe yönelik tehditlerin Soğuk Savaş ile aynı ölçüde ve hatta daha büyük olduğunu ifade etti.

NATO’nun savaşı engellemek için savunmaya daha fazla harcama yapması gerektiği mesajı veren Rutte, “Kimsenin bize saldırmayı aklına getirmemesini sağlamak için caydırıcılığımızı uzun vadeli olarak muhafaza etmemiz gerekiyor. Bunu yapabiliriz. Daha önce yaptık, yine yapabiliriz” dedi.

“GÜÇSÜZ OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜRLERSE, SALDIRMAYI DENEYEBİLİRLER”

Konuşması sonrasındaki panelde NATO’nun güçlendirilmesinin NATO üyesi olmayan ülkelerin endişelenmesine ve bu şekilde daha fazla istikrarsızlığa yol açıp açmayacağına ilişkin bir soruya cevap veren Rutte, “NATO, bir saldırı ittifakı değil, bir savunma ittifakı” dedi.

Rutte, “Fakat eğer yeterince güçlü değilsek, Putin ve diğerleri kendimizi savunamayacak durumda olduğumuzu düşünürse, saldırmayı deneyebilirler. Bu zaten siber alanda oluyor fakat burada askeri saldırıları ima ediyorum. Böyle bir riski alamayız” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN HAKKINDA KONUŞTU

Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyaloğa ilişkin bir soruya cevap veren Rutte, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Miçotakis ile konuşurken edindiğim izlenim, ilişkileri gerçekten geliştirmek için çalıştıkları yönünde. Birkaç yıl öncesine nazaran çok iyi bir noktadalar. Diyalog halindeler. Yardım edebileceğimiz ne varsa bunu yapacağız. Bunlar, NATO’nun iki kilit önemdeki müttefiki ve tabii Yunanistan çok güçlü bir savunmaya sahip. Türkiye ise kendi topraklarını savunuyor. Ancak Türkiye’nin NATO’nun genel savunmasının kilit bir parçası olduğu ve büyük ve etkileyici bir savunma sanayii altyapısına sahip olduğu net. Durumun doğru yönde ilerlediğini düşünüyorum” dedi.

TRUMP’IN NATO’DAN AYRILMA TEHDİDİ

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın NATO’dan ayrılma tehdidi hakkındaki bir soru üzerine Rutte, “Kendisi ABD’nin aşırı harcama yapmadığından emin olmak istiyor ve biz yeterince çaba göstermiyoruz. Ve bu konuda haklı. Bunu kendimiz için yapmamız gerekiyor çünkü güvenliğimiz tehlikede” dedi.