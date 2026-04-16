NATO Genel Sekreteri Mark Rutte: "Ankara zirvesini sabırsızlıkla bekliyorum"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde savunma harcamaları konusunun ele alınacağını belirterek, 'zirveyi sabırsızlıkla beklediğini' söyledi.

Rutte, Çekya Başbakanı Andrej Babis ile Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen ortak basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çekya’nın ortak güvenliğe önemli katkılar sağlayan kararlı bir müttefik olduğunu söyleyen Rutte, Çekya’nın NATO üyeliğini ciddiye aldığını ve kolektif savunmaya bağlı olduğunu dile getirdi.

Rutte, müttefiklerin geçen yılki NATO Zirvesi’nde savunmaya daha fazla yatırım yapmak, savunma üretimini artırmak ve Ukrayna’yı desteklemeyi sürdürmek yönünde tarihi kararlar aldığını ifade etti.

"SAVUNMA HARCAMALARI KONUSUNA AÇIKÇA DEĞİNİLECEK"

Bu yıl Ankara’da düzenlenecek zirvenin NATO’nun bunları nasıl hayata geçirdiğine odaklanacağını ifade eden Rutte, savunma harcamalarını artırmanın, halkı güvende tutacak güçlere, kaynaklara ve kabiliyetlere sahip olmak için zorunlu olduğunu belirtti ve 'bunun tüm NATO müttefikleri için geçerli olduğunu' söyledi.

Rutte, savunma harcamaları konusunu, müttefik ülkelere yaptığı her ziyarette ele aldıklarını hatırlatarak, "Ankara zirvesini sabırsızlıkla bekliyorum çünkü savunma harcamaları konusuna açıkça değinilecek. Zirvede kesinlikle Ukrayna meselesi gibi temel bir konu da ele alınacak. Bence savunma sanayi üretimine de büyük ölçüde odaklanılacak. Çünkü sadece paraya sahip olmak yetmez, aynı zamanda savunma sanayi üretim kapasitesine de sahip olmanız gerekir" ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI İLE İLGİLİ VİDEO KONFERANS

Babis ise konuşmasında, yarın NATO müttefiki ülkelerin liderleriyle Hürmüz Boğazı konusunda bir video konferans yapacaklarını kaydetti.

Çekya hükümetinin Hürmüz Boğazı’nda güvenliğin nasıl sağlanacağına ilişkin öneri ve somut teklifler oluşturduğunu belirten Babis, "Şu anda bunu ayrıntılı olarak tartışmak istemiyorum. Elbette bu, sanayimizin, teknolojilerimizin yardımcı olabileceği bir konudur. Bence dostlarımız ve hatta ABD Başkanı Donald Trump bile Çeklerin yarın tartışacağımız bu teklifi ortaya koymuş olmasından memnun olabilir" diye konuştu.

​​​​​​​Babis, Hürmüz Boğazı’nda hiçkimsenin öngöremediği şeylerin yaşandığını belirterek, Avrupa’nın kendi kendine yeterli olmak zorunda olduğunu vurguladı.