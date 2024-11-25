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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte TUSAŞ'ı ziyaret etti

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerini ziyaret etti.

Güncel
  • 25.11.2024 17:34
  • Giriş: 25.11.2024 17:34
  • Güncelleme: 25.11.2024 17:45
Kaynak: DHA
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte TUSAŞ'ı ziyaret etti
Fotoğraf: DHA

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 5 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesislerini ziyaret etti.

NATO Genel Sekreteri olarak 1 Ekim'de göreve başlayan eski Hollanda Başbakanı Mark Rutte, bugün resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Rutte, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ziyaret ettikten sonra 23 Ekim'de 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin yaralandığı TUSAŞ'a geldi.

Rutte'nin basına kapalı ziyarette, şirket yetkililerine taziyelerini sunacağı ve TUSAŞ'ın çalışmaları hakkında bilgi alacağı belirtildi.

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