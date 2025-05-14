NATO Genel Sekreteri Rutte'den PKK'nin fesih kararı hakkında açıklama

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, PKK'nin fesih ve silah bırakma kararının önemli olduğuu belirterek 'İttifak'ın "her türlü yardımı yapmaya hazır" olduğunu vurguladı.

Rutte, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı için geldiği Antalya'da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

PKK'nin fesih ve silah bırakma kararına ilişkin soruyu yanıtlayan Rutte, "Bu çok ama çok önemli bir gelişme. Türkiye, NATO içinde terör saldırılarından en çok etkilenen müttefiklerden biri, bunu unutmayalım" dedi.

Rutte, "terörizmle mücadelede NATO'nun görevlerine" dikkat çekerek "(NATO'nun ana görevleri) Bizi Ruslardan korumak için. Çin'de olup biteni, Çin ordusunun inşasını kabul etmeliyiz. Ama bir de terör tehdidi var" diye konuştu.

PKK'nin kendini feshetmesinin Türkiye ve İttifak için önemli olduğunu belirten Rutte, "Benim izlenimim, Türk yetkililerin bu gelişmeyi İttifak'ın bu kısmının daha da güvenli olduğundan emin olmak için kullandıkları yönünde. İttifak, terörizm konusunda elinden gelen her türlü yardımı yapmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.