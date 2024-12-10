NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşen Erdoğan'dan 'Suriye' mesajı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ikili arasında Suriye'de son yaşanan gelişmeler ele aldı.

Erdoğan, görüşmede "Türkiye’nin Suriye’deki iç savaşın başladığı ilk günden bu yana Suriye’nin toprak bütünlüğü ve istikrarının korunmasını savunduğunu" ifade etti.

"Suriye’nin Suriye halkı tarafından yönetilmesi gerektiğini" belirten Erdoğan, "terörden arındırılmış bir ve bütün Suriye’nin inşası için Türkiye’nin elinden geleni yapmaya devam edeceklerini" ifade etti.