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NATO Genel Sekreteri Rutte: Liderler İran konusunda hemfikir, cesur kararlar alınacak

NATO Zirvesi öncesi Genel Sekreter Rutte açıklama yaptı. "Müttefikler, uzun zamandır İran'ın nükleer silah geliştirmemesi gerektiği konusunda hemfikir" diyen Rutte, "Liderler, ortak savunmamızı güçlendirmek için cesur kararlar alacaklar. Bu, savunma yatırımı için hedefi yüzde 5'e kadar çıkaracak yeni planı içerecek" şeklinde konuştu.

Dünya
  • 23.06.2025 17:02
  • Giriş: 23.06.2025 17:02
  • Güncelleme: 23.06.2025 17:05
Kaynak: AA
NATO Genel Sekreteri Rutte: Liderler İran konusunda hemfikir, cesur kararlar alınacak
Fotoğraf: AA

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Müttefikler, uzun zamandır İran'ın nükleer silah geliştirmemesi gerektiği konusunda hemfikir" dedi.

Rutte, Lahey'deki NATO Zirvesi öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl Washington'daki zirvede Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda mutabık kalındığına işaret eden Rutte, "Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının geri dönüşü bulunmayan bir yol olduğu" yönündeki mutabakatın hala geçerli olduğunu söyledi.

Rutte, "Liderler, ortak savunmamızı güçlendirmek için cesur kararlar alacaklar. Bu, savunma yatırımı için hedefi yüzde 5'e kadar çıkaracak yeni planı içerecek" ifadelerini kullandı.

Ayrıca NATO Genel Sekreteri, "Müttefikler, uzun zamandır İran'ın nükleer silah geliştirmemesi gerektiği konusunda hemfikir" dedi.

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