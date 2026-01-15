NATO Genel Sekreteri Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yle telefonda görüştü

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zelenski ile görüşmesine ilişkin X hesabından açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, savaşı sonlandırmaya yönelik çabaların gündeme alındığını bildirdi.

Rutte, görüşmede, "Ukrayna’daki enerji durumunun yanı sıra Rusya’nın saldırılarının yol açtığı ağır insani acıları ele aldıklarını" ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Ukrayna’nın bugün kendini savunabilmesi ve nihayetinde kalıcı bir barışın sağlanabilmesi için ihtiyaç duyduğu hayati desteği almaya devam etmesini sağlamaya kararlıyız" mesajını verdi.