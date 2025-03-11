NATO karşıtı adayın önü bir kez daha kesildi

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Romanya'da Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu'nun cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmasına izin çıkmadı. Romanya Merkez Seçim Kurulu Georgescu'nun 4 Mayıs’ta yenilenecek seçimlere adaylığını reddetti.

Georgescu karara tepki göstererek “Dünya çapında demokrasinin kalbine doğrudan bir darbe! Geriye bir mesajım kaldı! Romanya'daki demokrasi düşerse tüm demokratik dünya düşecek! Bu sadece bir başlangıç. Bu kadar basit! Avrupa artık bir diktatörlük; Romanya tiranlık altında!” dedi.

Georgescu’nun destekçileri Seçim Kurulu’nun önünde kararı protesto etti. Polis, protestoculara biber gazı ile müdahale etti. NATO ile AB'yi eleştiren ve Ukrayna'ya yardım etmeye karşı çıkan Georgescu, geçen kasım ayında seçimlerin ilk turunda sürpriz bir zafer kazanmıştı. Ancak seçim sonucu, Georgescu’nun “kampanyasındaki düzensizlikler” ve “Rus müdahalesi” gerekçe gösterilerek Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.