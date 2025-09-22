NATO Konseyi yarın Rusya'nın Estonya hava sahasını ihlal etmesini görüşecek

NATO Konseyi, Rusya'nın Estonya hava sahasını ihlal etmesini görüşmek üzere yarın olağanüstü toplanacak.

Toplantıda 19 Eylül'de Rus jetlerinin Estonya hava sahasını ihlal etmesi ele alınacak.

NATO Sözcüsü Allison Hart, yaptığı açıklamada, Rus jetlerinin 19 Eylül Cuma günü erken saatlerde Estonya hava sahasını ihlal ettiğini, NATO'nun da derhal yanıt vererek Rus uçağını durdurduğunu açıklamıştı.

Polonya da 9 Eylül'de Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) hava sahasını ihlal ettiğini, NATO da birlikte karşılık verildiğini duyurmuştu. Ardından Romanya'nın da hava sahasında Rus İHA'sı tespit edilmişti.