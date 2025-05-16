NATO'nun tedarik ajansı personeline yönelik yolsuzluk soruşturması: 1 kişi tutuklandı

Belçika savcılığı, NATO'nun insansız hava aracı (İHA) ve mühimmat sözleşmelerini içeren bir yolsuzluk soruşturmasının parçası olarak başlattığı soruşturmada bir kişi tutuklandı.

Belçika Federal Savcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "suç örgütü üyeliği, aktif ve pasif yolsuzluk ve kara para aklama" davası kapsamında, 12 Mayıs'ta bazı noktalarda aramalar gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada 2 kişinin gözaltına alındığı, 1'i hakkında tutuklama emri çıkarılırken diğerinin serbest bırakıldığı ifade edildi.

Adli soruşturmanın sürdüğünün bildirildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Soruşturma, NATO için mühimmat ve İHA gibi askeri teçhizat satın almak üzere savunma yüklenicilerine sözleşme verilmesinde olası usulsüzlüklerle ilgilidir. Daha spesifik olarak, Lüksemburg'da bulunan NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) çalışanları tarafından bu sözleşmeleri kazanmaya uygun savunma müteahhitlerine gizli bilgilerin olası aktarımı hakkında olacaktır. Birkaç (eski) NSPA çalışanının dahil olduğu söyleniyor. Bu yasa dışı uygulamalardan elde edilen paranın, kısmen danışmanlık şirketleri kurularak aklandığına dair işaretler var."

Açıklamada, daha fazla detaya bu aşamada yer verilmeyeceği kaydedildi.