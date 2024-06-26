NATO'nun yeni genel sekreteri Mark Rutte oldu

NATO müttefı̇klerı̇, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yı̇ yeni genel sekreter olarak seçtı̇. Rutte, kendisini destekleyen müttefiklerine teşekkür ederek 1 Ekim'de görevi devralmayı sabırsızlıkla beklediğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı, Mark Rutte'yi tebrik etti.

NATO'nun Genel Sekreterliğine Hollanda Başbakanı Mark Rutte atandı.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rutte'nin yeni Genel Sekreter olarak atanmasına karar verildi.

Hollanda Başbakanı Rutte, görevi 1 Ekim'de Jens Stoltenberg'den devralacak.

Rutte, Hollanda'da koalisyon hükümetinin bozulması üzerine 7 Temmuz 2023'te istifa etmiş ve yeni hükümet kurulana kadar başbakanlık görevini sürdürüp ardından aktif siyaseti bırakacağını duyurmuştu.

Stoltenberg'in görevinin bir dönem daha uzatılmayacağının kesinleşmesinin ardından Rutte, NATO Genel Sekreterliği adaylığını açıklamıştı.

Kısa sürede birçok ülkenin desteğini kazanan Rutte, son olarak 18 Haziran'da Macaristan'ın onayını almıştı.

20 Haziran'da diğer aday Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in çekildiğini açıklaması üzerine Rutte, tek aday kalmıştı.

RUTTE'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

NATO Genel Sekreterliğine atanan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, kendisini destekleyen müttefiklerine teşekkür ederek 1 Ekim'de görevi devralmayı sabırsızlıkla beklediğini bildirdi.

Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "NATO Genel Sekreteri olarak atanmak büyük bir onur" ifadesini kullandı.

İttifakın, kolektif güvenliğin temel taşı olduğunu ve öyle kalacağını vurgulayan Rutte, şunları kaydetti:

"Bu organizasyona liderlik etmek hafife almadığım bir sorumluluk. Bana güvendikleri için tüm müttefiklere minnettarım. Son 10 yıldır NATO'ya olağanüstü liderlik sağlayan ve her zaman büyük hayranlık duyduğum Jens Stoltenberg'in halefi olarak ekim ayında büyük bir gayretle bu görevi üstlenmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

STOLTENBERG'DEN KUTLAMA

Mevcut Genel Sekreter Stoltenberg de "NATO müttefiklerinin Mark Rutte'yi halefim olarak seçmesini memnuniyetle karşılıyorum." mesajını paylaştı.

Rutte'nin transatlantik ittifakın büyük bir destekçisi ve güçlü bir lider olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "NATO'yu güçlendirmeye devam ederken kendisine başarılar diliyorum. NATO'yu emin ellere bıraktığımı biliyorum" değerlendirmesini yaptı.

TÜRKİYE'DEN TEBRİK

Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreterliğine atanan Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tüm müttefiklerin uygun görmesiyle yeni NATO Genel Sekreteri olarak ilan edilen Hollanda Başbakanı Rutte tebrik edildi.

Açıklamada, "Bu vesileyle, göreve geldiği 2014 yılından bu yana sergilediği başarılı liderlik için Genel Sekreter (Jens) Stoltenberg’e şükranlarımızı sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE DE RUTTE'Yİ DESTEKLEMİŞTİ

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin 26 Nisan 2024'te NATO Genel Sekreterliği için destek talep etmek üzere AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İstanbul'da görüşmesinin ardından Türkiye, NATO üyelerine Rutte'yi destekleyeceğini aktarmıştı.

Hollanda Başbakanı Rutte, "Türkiye belirleyici bir rol oynuyor. Bunu yaparken de Gazze'deki durumu çözmeye yönelik çabalar sarf ediyor. Aynı zamanda Ukrayna'daki bu korkunç savaşla ilgili de çabaları var. O bakımdan siz önemli bir rol oynamaktasınız" ifadesini kullanmıştı.